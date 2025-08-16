السبت 16 أغسطس 2025
القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

القسام،فيتو
القسام،فيتو

 أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهدافها بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقبل وقت السابق كانت أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت القسام: استهدفنا بقذائف منزلا داخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

 كانت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

ومن جانبها قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الخميس الماضي  إن صافرات الإنذار دوت في نير عام بغلاف غزة. 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء التجويع في غزة

 في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم،  الخميس الماضي  إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

ويوم الخميس الماضي  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة.

الجناح العسكري لحركة حماس الاحتلال الصحة العالمية المسجد الأقصى جيش الاحتلال

