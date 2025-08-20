14 لاعبا ومدربان، إحصائية صادمة لحالات الطرد بالدوري المصري في 25 مباراة

شهدت مباريات الدوري المصري، إحصائية صادمة بسبب كثرة حالات الطرد والبطاقات الحمراء، في 25 مباراة فقط.

ورغم عدم مرور سوى 25 مباراة تتضمن 10 مباريات في الجولة الأولى ومثلها في الجولة الثانية و5 مباريات فقط في الجولة الثالثة، كان آخرها مواجهة سيراميكا كليوباترا وإنبي، إلا أن حالات الطرد ارتفعت إلى 14 بطاقة حمراء للاعبين واثنتين للمدربين، ليصل عدد حالات الطرد إلى 16 في 25 مباراة.

وأشهر الحكام 10 بطاقات حمراء نتيجة الحصول على إنذارين، جاءت كالتالي:

1- محمد سمير لاعب إنبي.

2- عمر الجزار لاعب سيراميكا.

3- عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي.

4- محمد هاني لاعب الأهلي.

5- عمرو جمعة لاعب الاتحاد.

6- محمد طلعت لاعب وادي دجلة.

7- محمد إيهاب لاعب الإسماعيلي.

8- حسين فيصل لاعب المصري.

9- محمد عمار لاعب الإسماعيلي.

10- بلاتي توريه لاعب بيراميدز.

كما أشهر الحكام بطاقتين حمراوين بشكل مباشر للثنائي وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمد جابر لاعب حرس الحدود، بالإضافة إلى ذلك، حصل كورنسيلاف يورتيتش مدرب بيراميدز على بطاقة حمراء في مباراة الإسماعيلي، وأمام نفس المنافس في الجولة الثانية حصل أحمد سامي مدرب الاتحاد على بطاقة حمراء.

السولية يقود سيراميكا للفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

وفاز نادي سيراميكا كليوباترا على نظيره إنبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وسيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 15، أطلق أحمد إسماعيل لاعب إنبي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا بنجاح.

وفي الدقيقة 42، ورغم سيطرة سيراميكا كاد إنبي يحرز الهدف الأول بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد كالوشا تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف سيراميكا هدف التقدم عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 52، بعد كرة ارتدت من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 63، عزز سيراميكا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق إسلام عيسى، بعد كرة طولية وصلت إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك، ويخطف سيراميكا فوزا على إنبي بثنائية نظيفة.

تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وضم تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري كلا من: عبد الرحمن سمير لحراسة المرمى، مروان داوود، أحمد صبيحة، محمد سمير، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، مودي ناصر، أحمد إسماعيل، محمد شريف، يوسف أوبابا، رفيق كابو.

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري المصري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عمر الجزار - سعد سمير - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - محمد رضا.

وحقق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.