الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراة دجلة وبتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة وادي
موعد مباراة وادي دجلة ضد بتروجت في الدوري المصري

يستضيف فريق وادى دجلة  مساء اليوم الأربعاء، نظيره  بتروجت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

موعد مباراة وادي دجلة ضد بتروجت

وتنطلق صافرة مباراة وادي دجلة أمام بتروجت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة وادي دجلة وبتروجت

وتذاع مباراة مباراة وادي دجلة وبتروجت عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وتحديدا عبر  قناة أون سبورت 2.

 

حكام مباراة وادي دجلة أمام بتروجت

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباراة وادي دجلة ضد بتروجت في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).


وجاء حكام مباراة وادي دجلة وبتروجت كالتالي.. براهيم محمد (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وهاشم عبد المريد (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي أمين عمر ورحمة يوسف (تقنية الفيديو).

 

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء


1- المصري 7 نقاط 
2- بيراميدز 5 نقاط 
3- الأهلي 4 نقاط 
4- زد 4 نقاط 
5- الزمالك 4 نقاط 
6- مودرن سبورت 4 نقاط 
7- إنبي 4 نقاط 
8- الجيش 4 نقاط 
9- الجونة 3 نقاط 
10- حرس الحدود 3 نقاط 
11- الاتحاد 3 نقاط 
12- بتروجيت نقطتان 
13- سموحة نقطتان 
14- غزل المحلة نقطتان 
15- كهرباء الإسماعيلية نقطتان 
16- البنك الأهلي نقطتان 
17- وادي دجلة نقطة واحدة
18- المقاولون العرب نقطة واحدة
19- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
20- الإسماعيلي نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة

