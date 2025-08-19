الثلاثاء 19 أغسطس 2025
رياضة

أبرزها سيراميكا ضد إنبي، حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي 

مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت 

مباراة الجونة ضد غزل المحلة 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية 

1- المصري 6 نقاط
2- الأهلي 4 نقاط
3- الزمالك 4 نقاط
4- زد 4 نقاط
5- مودرن سبورت 4 نقاط
6- إنبي 4 نقاط
7- بيراميدز 4 نقاط
8- الجونة 3 نقاط
9- حرس الحدود 3 نقاط
10- بتروجيت نقطتان
11- سموحة نقطتان
12- غزل المحلة نقطتان
13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة
14- الاسماعيلي نقطة واحدة
15- البنك الأهلي نقطة واحدة
16- وادي دجلة نقطة واحدة
17- المقاولون العرب نقطة واحدة
18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
19- فاركو نقطة واحدة
20- الجيش نقطة واحدة
21- الاتحاد بدون نقاط

الدوري المصري لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أوسكار رويز مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت مباراة الجونة ضد غزل المحلة

أوسكار يجتمع بحكام مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز ويقيم أداءهم

الدوري المصري، رابطة الأندية تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن

موقف محمد هاني من مباراة بيراميدز بعد عقوبات رابطة الأندية

إيقاف محمد هاني، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري

