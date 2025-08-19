أبرزها سيراميكا ضد إنبي، حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

حكام مباراة سيراميكا ضد إنبي، فيتو

مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت

حكام مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت، فيتو

مباراة الجونة ضد غزل المحلة

حكام مباراة الجوني ضد غزل المحلة، فيتو

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية

1- المصري 6 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الزمالك 4 نقاط

4- زد 4 نقاط

5- مودرن سبورت 4 نقاط

6- إنبي 4 نقاط

7- بيراميدز 4 نقاط

8- الجونة 3 نقاط

9- حرس الحدود 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- سموحة نقطتان

12- غزل المحلة نقطتان

13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة

14- الاسماعيلي نقطة واحدة

15- البنك الأهلي نقطة واحدة

16- وادي دجلة نقطة واحدة

17- المقاولون العرب نقطة واحدة

18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

19- فاركو نقطة واحدة

20- الجيش نقطة واحدة

21- الاتحاد بدون نقاط

