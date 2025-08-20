سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام إنبي

الدوري المصري، يستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي على ملعب هيئة قناة السويس في تمام السادسة مساءً، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني عن أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

فيما يدخل فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على وادي دجلة 1-0 بالجولة الماضية.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).



وقد جاءت الاختيارات لحكام هذه الجولة، على النحو التالي:



سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة) ’ محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين) ’ عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا) وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).



وادي دجلة ضد بتروجت: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وهاشم عبد المريد (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي أمين عمر ورحمة يوسف (تقنية الفيديو).



الجونة ضد غزل المحلة: وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة) ’ خالد حسين وعماد العقاد (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكمًا رابعًا) والدولي وائل فرحان وكريم زكي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.