الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام إنبي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري، يستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي على ملعب هيئة قناة السويس في تمام السادسة مساءً، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني عن أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

فيما يدخل فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على وادي دجلة 1-0 بالجولة الماضية.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).


وقد جاءت الاختيارات لحكام هذه الجولة، على النحو التالي:


 سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة) ’ محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين) ’ عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا) وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).


وادي دجلة ضد  بتروجت: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وهاشم عبد المريد (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي أمين عمر ورحمة يوسف (تقنية الفيديو).


الجونة ضد غزل المحلة: وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة) ’ خالد حسين وعماد العقاد (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكمًا رابعًا)  والدولي وائل فرحان وكريم زكي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أنبي سيراميكا كليوباترا ضد انبي الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها سيراميكا ضد إنبي

أبرزها سيراميكا ضد إنبي، حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

إنبي يهزم وادي دجلة بهدف في الدوري الممتاز

الشريعي يهدي ماجد سامي درع إنبي احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس النادي (صور)

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، ارتفاع مقلق في الليمون وانخفاض 5 أصناف منها البطاطس

ملوث بإشعاع نووي، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بسحب جمبري مجمد من الأسواق فورا

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، انخفاض التفاح لأول مرة وقفزة في الرمان

تستهدف 5000 طفل يتيم، "تضامن القليوبية" تفتح معرضا مجانيا للمستلزمات الدراسية (صور)

حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads