الأهلي يشكو حكم مباراة فاركو إلى اتحاد الكرة بسبب طرد محمد هاني

محمد هاني، فيتو
محمد هاني، فيتو

قال مصدر داخل الأهلي، إن النادي تقدم صباح اليوم السبت، بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاءت شكوى الأهلي للاعتراض على قرار الحكم بطرد محمد هاني خلال اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أثناء استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

 

تفاصيل شكوى الأهلي

وقال المصدر إن الأهلي أوضح في شكواه أن هاني كان ملتزما بتسليم شارة القيادة لأقرب زميل له خلال خروجه، ولم يكن اللاعب يقصد تعطيل اللعب، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن بحاجة إلى إضاعة الوقت في ظل تفوقه بالنتيجة.

كما طالب الأهلي في شكواه رئيس لجنة الحكام، أوسكار رويز، بمراجعة شريط المباراة وإعادة تقييم قرار طرد محمد هاني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

