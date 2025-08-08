الجمعة 08 أغسطس 2025
أخبار مصر

حصاد شهر، ضبط 2886 مخالفة تموينية ومصادرة 30 طن سلع فاسدة ومدعمة بالجيزة

حملات تفتيشية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة
 أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمواجهة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة بما يعزز من حماية حقوق المواطنين.

 

الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز

 وجاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية الشهر الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 2886 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 30 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأوضح المحافظ أنه في مجال الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، تم ضبط 22.5 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى 4 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر.

 

حملات التفتيش على الأسواق والمحال العامة والبدالين التموينيين

 وفي إطار حملات التفتيش على الأسواق والمحال العامة والبدالين التموينيين، تم ضبط 1676 بطاقة تموينية، و2 طن و200 كجم من السكر التمويني والحر، و6180 لترًا من زيت الطعام السائب مجهول المصدر، و1.75 طن من اللحوم وأجزاء الدواجن منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، و900 كجم من الجلوكوز، وطن من سماد اليوريا المدعم.

كما تم ضبط 730 لترًا من المنظفات، و3180 علبة جبن، و1200 علبة صلصة، و540 زجاجة خل، و125 كجم من الجبن المبشور والسمن، و18425 عبوة معطر و2585 علبة سجائر وتبغ جميعهم مجهولي المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وأسفرت الحملات عن ضبط 50885 لترًا من السولار والبنزين المهرب، و10 أسطوانات بوتاجاز منزلي من مستودعات غير مرخصة.

وفي هذا الإطار شدد محافظ الجيزة على مواصلة الجهود الرقابية بشكل يومي دون تهاون مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد الأمن الغذائي، مع توجيه الشكر لفرق العمل الميدانية بمديرية التموين والتعاون الفعال مع الجهات التنفيذية والأمنية.

من جانبه أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم تحصيل غرامات مالية بقيمة 15 مليون و427 ألف جنيه من أصحاب المخابز البلدية المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين

