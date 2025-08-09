السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض توجه بتشديد الرقابة على المحميات وتقديم أفضل خدمة للزوار

جولة وزيرة التنمية
جولة وزيرة التنمية المحلية بمحميات قبة الحسنة ووادي دجلة

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمحميتى قبة الحسنة ووادى دجلة لتفقد الأوضاع بهما ومتابعة سير العمل، وحركة الزيارات ومستوى الخدمة المقدمة داخل المحميتين.

تفقد سير العمل بمحميتى قبة الحسنة ووادى دجلة 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه أثناء جولتها تبين لها عدد من الملاحظات فى سير العمل داخل المحميتين، وعلى الفور قامت باستدعاء رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، مطالبة بتشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتلافي أي مشكلات قد تحدث والعمل على تقديم أفضل خدمة للزوار لمساعدتهم على التعرف على المحميات الطبيعية التى تزخر بالموارد الطبيعية الفريدة، مع  ضرورة المتابعة الدورية لكافة المحميات لضمان سير العمل على أكمل وجه.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة  بسرعة تلافى الملاحظات الموجودة، مع إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع، وشددت علي أنها ستقوم بمراجعة الموقف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات

وشهدت الدكتورة منال عوض أثناء زيارتها لمحمية قبة الحسنة بعض الأنشطة التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية والتى هدفت إلى تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة وتحقق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها، وتضمنت الزيارة تفقد نادي العلوم بالمحمية والذى يقدم خدمة توعوية وتعريفية بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، حيث يلبى احتياجات الزوار الأساسية من المعلومات التعريفية حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض محمية وادى دجلة وشهدت التطورات الأخيرة التى تمت بالمحمية وبمركز الزوار، حيث تعد وادى دجلة من أكثر المحميات التى يرتادها الزوار بمدينة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمية وادي دجلة وادي دجلة نادي العلوم الدكتورة منال عوض وزير البيئة وزيرة التنمية المحلية قبة الحسنة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تعلن جدول أنشطة وبرامج مراكز الشباب

البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

مواطن يطلب من محافظ الجيزة شقة بالقاهرة، والأخير: "هكلم لك المحافظ حالا" (فيديو)

حصاد شهر، ضبط 2886 مخالفة تموينية ومصادرة 30 طن سلع فاسدة ومدعمة بالجيزة

محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جهاز حماية المستهلك آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads