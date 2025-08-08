الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواطن يطلب من محافظ الجيزة شقة بالقاهرة، والأخير: "هكلم لك المحافظ حالا" (فيديو)

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

فوجئ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية بحي جنوب الجيزة بأحد المواطنين يوقفه في الشارع طالبًا مساعدته في الحصول على وحدة سكنية، رغم أن العنوان المطلوب يقع داخل نطاق محافظة القاهرة.

طلبات المواطنين من محافظ الجيزة

ورغم أن الطلب لا يندرج تحت اختصاص محافظة الجيزة، لم يتردد المحافظ في الرد قائلًا:"هكلم لك محافظ القاهرة حالا".

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أكد استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة بما يعزز من حماية حقوق المواطنين. 
 

حملات مديرية تموين محافظة الجيزة 


وجاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر الماضي والتي أسفرت عن ضبط 2886 مخالفة تموينية متنوعة شملت 30 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. 

وأوضح المحافظ أنه في مجال الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، تم ضبط 22.5 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى 4 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر.

ضبط السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية

وفي إطار حملات التفتيش على الأسواق والمحال العامة والبدالين التموينيين، تم ضبط 1676 بطاقة تموينية، و2 طن و200 كجم من السكر التمويني والحر، و6180 لترًا من زيت الطعام السائب مجهول المصدر، و1.75 طن من اللحوم وأجزاء الدواجن منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، و900 كجم من الجلوكوز، وطن من سماد اليوريا المدعم، و730 لترًا من المنظفات، و3180 علبة جبن، و1200 علبة صلصة، و540 زجاجة خل، و125 كجم من الجبن المبشور والسمن، و18425 عبوة معطر و2585 علبة سجائر وتبغ جميعهم مجهولي المصدر وغير صالحة للاستخدام. 

كما أسفرت الحملات عن ضبط 50885 لترًا من السولار والبنزين المهرب، و10 أسطوانات بوتاجاز منزلي من مستودعات غير مرخصة. 

وفي هذا الإطار شدد المحافظ على مواصلة الجهود الرقابية بشكل يومي دون تهاون مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد الأمن الغذائي، مع توجيه الشكر لفرق العمل الميدانية بمديرية التموين والتعاون الفعال مع الجهات التنفيذية والأمنية. 

من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم تحصيل غرامات مالية بقيمة 15 مليون و427 ألف جنيه من أصحاب المخابز البلدية المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة حي جنوب الجيزة جنوب الجيزة محافظة القاهرة القاهرة

مواد متعلقة

حصاد شهر، ضبط 2886 مخالفة تموينية ومصادرة 30 طن سلع فاسدة ومدعمة بالجيزة

محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جهاز حماية المستهلك آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

البيئة تصادر عددا من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض من إحدى كافتيريات الإسكندرية

البيئة تعلن التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالي

محافظ الجيزة يعلن انتظام فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

شيكو بانزا يقود هجوم الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads