البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

قام قطاع حماية الطبيعة بـ وزارة البيئة بتنفيذ حملة للتخلص من المخلفات الصلبة والتوعية بمحمية نبق الطبيعية من خلال الإدارة العامة لمحميات سيناء بالتعاون مع رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإجراء متابعة دورية للمحميات الطبيعية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من برامج الرصد والحماية المستمرة التي تقوم بها المحميات الطبيعية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء، وذلك لضمان استدامة هذا الكنز الطبيعي، كما تأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة الدائم للحفاظ على المحميات الطبيعية التي تُعد قلب التراث البيئي المصري.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية موارد مصر الطبيعية من خلال المحميات الطبيعية تعد من أهم أولويات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو القطاع الخاص والسكان المحليين.

زيارة محميات مصر الطبيعية

وتدعو د. منال عوض المواطنين لزيارة محميات مصر الطبيعية والتعرف على تراث مصر الفريد واستكشاف كنوزها، والحفاظ على تراثنا البيئي للأجيال القادمة.



جديرًا بالذكر أن محمية نبق الطبيعية تقع بمحافظة جنوب سيناء، على بعد 40 كم من مدينة شرم الشيخ وتتميز المحمية باحتوائها على أنظمة بيئية هامة تشمل الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والبرية وغابات المانجروف، كما تتميز بأنظمة بيئية صحراوية وجبلية ووديان وتضم طيور المهاجرة ومقيمة، ويعيش بالمنطقة بعض قبائل البدو وتعتبر المنطقة ذات جذب سياحى لهواة الغوص والسفارى ومراقبة الطيور.

