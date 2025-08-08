الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

وزارة البيئة
وزارة البيئة
ads

قام قطاع حماية الطبيعة بـ وزارة البيئة بتنفيذ حملة للتخلص من المخلفات الصلبة والتوعية بمحمية نبق الطبيعية من خلال الإدارة العامة لمحميات سيناء بالتعاون مع رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإجراء متابعة دورية للمحميات الطبيعية.

تنفيذ حملة للتخلص من المخلفات الصلبة والتوعية بمحمية نبق الطبيعية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من برامج الرصد والحماية المستمرة التي تقوم بها المحميات الطبيعية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء، وذلك لضمان استدامة هذا الكنز الطبيعي، كما تأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة الدائم للحفاظ على المحميات الطبيعية التي تُعد قلب التراث البيئي المصري. 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية موارد مصر الطبيعية من خلال المحميات الطبيعية تعد من أهم أولويات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية  أو القطاع الخاص والسكان المحليين.

زيارة محميات مصر الطبيعية

وتدعو د. منال عوض المواطنين لزيارة محميات مصر الطبيعية والتعرف على تراث مصر الفريد واستكشاف كنوزها، والحفاظ على تراثنا البيئي للأجيال القادمة. 

جديرًا بالذكر أن محمية نبق الطبيعية تقع بمحافظة جنوب سيناء، على بعد 40 كم من مدينة شرم الشيخ وتتميز المحمية باحتوائها على أنظمة بيئية هامة تشمل الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والبرية وغابات المانجروف، كما تتميز بأنظمة بيئية صحراوية وجبلية ووديان وتضم طيور المهاجرة ومقيمة، ويعيش بالمنطقة بعض قبائل البدو وتعتبر المنطقة ذات جذب سياحى لهواة الغوص والسفارى ومراقبة الطيور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع حماية الطبيعة وزارة البيئة قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة محمية نبق الطبيعية محمية نبق مدينة شرم الشيخ شرم الشيخ الإدارة العامة لمحميات سيناء

مواد متعلقة

حصاد شهر، ضبط 2886 مخالفة تموينية ومصادرة 30 طن سلع فاسدة ومدعمة بالجيزة

محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جهاز حماية المستهلك آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

البيئة تصادر عددا من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض من إحدى كافتيريات الإسكندرية

البيئة تعلن التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالي

محافظ الجيزة يعلن انتظام فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

عرس ديمقراطي!

جماهير الزمالك تشعل مدرجات استاد هيئة قناة السويس في لقاء سيراميكا (فيديو وصور)

مواطن يطلب من محافظ الجيزة شقة بالقاهرة، والأخير: "هكلم لك المحافظ حالا" (فيديو)

خدمات

المزيد

التعامل بالشيك، كيف تحمي نفسك من المخاطر التجارية؟

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. خطة يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من الأزمة الغذائية

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads