محمد صلاح.. أجمل أهداف مصر في الخارج!

ظاهرة تستحق التوقف.. تطلعات في الصغر، وأحلام في الصبا، ومعاناة في الشبيبة، وإنجازات في النجومية، ونموذج مثالي في مجتمع مغاير ومختلف! هذا وهكذا محمد صلاح.. سيرته ومسيرته،

الكل يعرفها من نصف يوم كامل يقضيه في المواصلات حتى يصل إلى الجبل الأخضر ليتدرب مع ناديه، إلى رفض أندية كبيرة ضمه، إلى التصميم على إثبات الذات بعزيمة صلبة غير عادية.. فينجح ويحقق كل ما تمناه وحلم به!

ويقدم نفسه نجمًا كبيرًا فاعلًا مؤثرًا، وليس رقمًا بين الأعداد، غيابه مثل حضوره.. إنما رقم حاسم، قادر على تغيير معادلات عديدة.. فيحقق الإنجازات القياسية تلو الإنجازات القياسية، ويحصد الجوائز تلو الجوائز!

ويبقى أهم ما في محمد صلاح على الإطلاق: بقيت جذوره في التربة الوطنية، واصطحب معه قيم وطنه.. فقدم وزوجته حالة مشرفة عن مصر والمصريين وكل العرب.. لأهله نصيب كبير من حياته، ولقريته كذلك، ولمصر كلها كذلك، ثم للإنسانية كلها.

تعلم وأسرته قواعد اللياقة في المعاملات الاجتماعية، وأصول الضيافة والزيارات والتزاور.. متى يتحدث، ومتى يصمت، وكيف يتحدث، ومتى يتفاعل، ومتى يتجاهل، ومتى يختفي، ومتى يتضامن مع قضايا أمته العربية، وكيف يتضامن في الهامش المتاح الذي لا يدخله في صدام قاتل للتجربة أو "مُعرقل" لها!

نحن -باختصار- أمام حالة مصرية عربية فريدة.. صحيح لدينا حالات أخرى حققت نجاحات باهرة ومبهرة.. لكنها كلها لها مسارات أخرى بقواعد حاكمة، ربما عنصر الجمهور والمال والإعلانات وما بينها من إمبراطوريات خفية وعلنية لها حساباتها، وربما لها صراعاتها.. ولذلك تستحق الحدوته كلها التوقف!

محمد صلاح يحتفل بتحقيقه اللقب الثالث كأحسن لاعب بالدوري الإنجليزي كأول لاعب يحققه، احتفالًا مصريًا عربيًا كبيرًا.. ربما الظروف المحيطة، وهو لا ولم ينفصل عنها، تحد من ذلك..

لكن أيضًا القوى الشريرة ما زالت تهيمن على شبكات التواصل، ولو كان غيره لكان تمام زفة إلكترونية كاسحة!

محمد صلاح الآن.. ومنذ سنوات.. أجمل أهدافنا في الخارج.. حفظه الله!

