حلم الطب.. دموع طالب متفوق

رسالة للوزير ولرؤساء الجامعات الخاصة والاهلية!

هذه رسالة مؤثرة وصلتنا من مواطن عزيز محترم.. سيد علي أرضه كما اختارت اللقب ثورة يوليو بعد إلغاء الألقاب.. وندخل في الموضوع مباشرة.. يقول صاحب الرسالة:

ابني.. حلم عمري.. وقد ربيته أفضل تربية حتي يكون ليس عونا لي في المستقبل، بل ليكون أيضا إنسانا نافعا لوطنه ولمجتمعه ولأهله.. ولم يخيب ظني ولا ظن كل من عرفه..

من تفوق إلي آخر، واليوم يتوج رحلته التي كانت مفعمة بالعمل والأمل والنشاط والحيوية والكد والجد والسهر والعرق والدموع، ويحصل علي الثانوية العامة بتفوق.. فرحة عارمة في البيت والبيوت المجاورة وكل بيوت العائلة..

نراقب ونترقب تنسيق الكليات حتي يتحقق الحلم الكبير بدخول كلية الطب.. ابني المهذب المؤدب الذي أفتخر به يصدمه التنسيق بحاجته إلي ثلاثة درجات للالتحاق بكليات الطب الحكومية.. شيء ما خاطئ في النتيجة وغير صحيح دفعنا للتقدم بتظلم.. الثلاثة درجات تغير حياتنا كلها وليست حياة ابني..

تطلعاتنا لنتيجة التظلم جميعا إخوته ووالدته.. أعمامه وأخواله.. الأقارب والجيران الكل يدعو له.. وتظهر نتيجة التظلم لنحصل بالفعل علي درجة واحدة! يزداد الألم فبيننا وبين دراسة الطب درجتان!! درجتان فقط بينما هو درجاته تزيد على درجات من التحقوا بالطب الخاص أو الأهلي.. لكننا لا نملك المال لذلك.. لا نملك إلا عملنا وسمعتنا وتفوقنا..

الآن حلم العمر يضيع.. يتسرب من بين أيدينا.. كمن يري الماء ولا يشرب.. والآن هل أطمع في استنثاء من وزير التعليم العالي؟ حتي لو البعض حالته مثل بني وفي عدد معقول من الطلبة استثنوهم جميعا ولا تطيحوا بأحلام أسر ربت أبناءها بالشكل الصحيح..

وإن لم يتيسر.. هل نطمع في منحة من إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية ؟! ونعرف بوجود منح للمتفوقين؟! وابني منهم؟! اختبروهم وتأكدوا من جدارتهم لذلك.. وإن لم يتيسر.. هل هناك حل لأكون أبو الدكتور؟! دلونا يا أهل البلد؟!

ملحوظة: نحتفظ بالبيانات الخاصة لصاحب الرسالة وكافة المستندات ووسائل التواصل معه لمن يهمه الأمر!

