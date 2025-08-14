تسريبات بدر عبد العاطي.. وما أجملها!

شرعنا قبل أيام في تناول واقعة اقتحام إحدى السفارات المصرية وتصوير المقتحم وقائع حواره مع موظفي السفارة.. الغضب سيطر على حروفنا التي طالبت في سطور لم تكتمل بإعادة موظفي السفارة إلى القاهرة والتحقيق معهم في عدم قدرتهم على حماية أرض مصرية اؤتمنوا عليها، فكما يقول القانون الدولي.. السفارات -أي سفارات- هي جزء من أرض البلد الذي تمثله السفارات لدى البلاد الأخرى!



لكن استفزنا أيضًا تظاهرات المجرمين الإخوان ضد بلادي في عاصمة الكيان الصهيوني.. رافعًا شعار "الهجوم في المعارك خير من محاسبة الجنود"! وقد كان!!



اليوم يحدث متغير جديد هو ما كنا نطالب به.. توجيهات غاية في الشدة من وزير خارجيتنا الهمام بدر عبد العاطي بالتصدي لأي مجرم يقترب بغير مبرر من سفارتنا في كل عواصم العالم.. اقبضوا عليهم.. أحيلوهم للأجهزة المحلية.. من يتطاول أو يمارس العنف تصدوا له!



قوى الإعلام المعادي تتداول التوجيهات باعتبارها تسريبًا وفضيحة لوزير الخارجية.. في خلط الهبل بالشيطنة.. فوزير الخارجية يمارس دوره في الدفاع عن أراضي وطنه، وهو المكلف بتمثيله أمام كل الدنيا.. وهو أيضًا يدافع عن أمن موظفيه: سفراء، وملاحق، وموظفين، وأمن، وعمال..

كما أنه يمارس حقه في الدفاع عن ممتلكات مصرية لدى الغير.. كما أنه، وهذا هو الأهم، يدافع عن كرامة هذا البلد وشعبه وقياداته.. فلا تكون مستباحة لكل مجرم ولكل مرتزق ولكل صيع شوارع العالم!

بدر عبد العاطي.. وزيرنا الهمام.. اضرب بيد من حديد.. واضرب بكل ما هو صلب.. معك الحق القانوني، ومعك الحق الأخلاقي، معك الشرعية ومعك المشروعية.. ولا نظن أن مصريًا واحدًا شريفًا حرًا -شريفًا حرًا- يختلف على ذلك.. وما أجملها من تسريبات.. تحتاج إلى تلحينها لحنًا وطنيًا جميلًا!

