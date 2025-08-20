الأربعاء 20 أغسطس 2025
الدوري المصري، عمرو السولية أفضل لاعب في مباراة سيراميكا وإنبي

عمرو السولية
عمرو السولية

الدوري المصري، توج عمرو السولية لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد إنبي، التي انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وأحرز عمرو السولية هدف سيراميكا كليوباترا الأول في الدقيقة 52 من تصويبة قوية، كما قدم أداء جيدا قبل استبداله في الدقائق الأخيرة. 

عمرو السولية أفضل لاعب في مباراة سيراميكا وإنبي 
عمرو السولية أفضل لاعب في مباراة سيراميكا وإنبي 

وسيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 15، أطلق أحمد إسماعيل لاعب إنبي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا بنجاح.

وفي الدقيقة 42، ورغم سيطرة سيراميكا كاد إنبي يحرز الهدف الأول بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد كالوشا تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف سيراميكا هدف التقدم عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 52، بعد كرة ارتدت من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 63، عزز سيراميكا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق إسلام عيسى، بعد كرة طولية وصلت إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك، ويخطف سيراميكا فوزا على إنبي بثنائية نظيفة.

 

تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وضم تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري كلا من: عبد الرحمن سمير لحراسة المرمى، مروان داوود، أحمد صبيحة، محمد سمير، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، مودي ناصر، أحمد إسماعيل، محمد شريف، يوسف أوبابا، رفيق كابو.

 

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري المصري 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى -  أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

 

فيما جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - عمر الجزار - سعد سمير  - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - محمد رضا.

 

وحقق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

 

حكام مباراة سيراميكا أمام إنبي

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي والتي جاءت كالتالي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة)ِ، محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين)، عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا)، وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).

