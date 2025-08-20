رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية (صور)

استقبل الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بمكتبه بديوان عام المنطقة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

المشاركة بمبادرة معا بالوعي نحميها

وذلك على هامش زيارة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية لمحافظة الإسماعيلية لإلقاء محاضرة بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، ضمن فعاليات مبادرة "معًا بالوعي نحميها".

جانب من اللقاء، فيتو

حيث حرص الهواري على زيارة منطقة وعظ الإسماعيلية وتفقد لجنة الفتوى الرئيسية ومناقشة أعضاء اللجنة في بعض الفتاوى التي ترد إليهم.

وكانت شهدت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التوعوية، التي أقيمت ضمن مبادرة "معا بالوعي نحميها".

أبرز الحضور خلال اللقاء

وشهد اللقاء كل من: الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى الرئيسية بالإسماعيلية، ولبنى زكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، والقس بنيامين مزيد.

الهدف من المبادرة

وأكدت لبنى زكى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة تهدف إلى دعم السيدات، بالمعرفة والأدوات اللازمة للتوعية وتبادل الخبرات حول التحديات التي تواجه الفتيات في البيئات الريفية والمجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الدعم النفسي والاجتماعي.

