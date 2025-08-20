محافظ الإسماعيلية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المخابز، اعرف التفاصيل (صور)

أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن استيائه الشديد من مستوى النظافة داخل وخارج أحد المخابز وعدم التزام المخبز بالوزن المقرر للرغيف.

الحفاظ على حقوق المواطنين

ووجه محافظ الإسماعيلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المخبز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

جانب من الجولة،فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن رغيف الخبز هو حق أعطته الدولة للمواطن من خلال دعمها لرغيف الخبز ويجب التأكد من وصول هذا الدعم كما هو مقرر له.



وكان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة المفاجئة التى أجراها، اليوم الأربعاء، بعدد من القطاعات، المخابز البلدية بحي ثالث، لمتابعة ما يتم تقديمه من دعم من خلال رغيف الخبز، وجودته.

جودة رغيف الخبز

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى المواطنين الذين أكدوا جودة هذا المخبز والرغيف المقدم به، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين من مستوى النظافة بعدة أماكن بنطاق حي ثالث.

وعلى الفور وجه رئيس حي ثالث برفع كافة التراكمات العشوائية بنطاق الحي وتكثيف ورديات العمل بما يسمح ببيئة نظيفة بشكل مستمر.

تشديدات على التفاعل المستمر مع شكاوى المواطنين

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التفاعل المستمر مع شكاوى المواطنين ودعوتهم للمشاركة الإيجابية في حملات النظافة بالحي.



