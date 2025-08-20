الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المخابز، اعرف التفاصيل (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن استيائه الشديد من مستوى النظافة داخل وخارج أحد المخابز وعدم التزام المخبز بالوزن المقرر للرغيف.  

الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

 

الحفاظ على حقوق المواطنين 

ووجه محافظ الإسماعيلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المخبز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة. 

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن رغيف الخبز هو حق أعطته الدولة للمواطن من خلال دعمها لرغيف الخبز ويجب التأكد من وصول هذا الدعم كما هو مقرر له. 
 

وكان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة المفاجئة  التى أجراها، اليوم الأربعاء، بعدد من القطاعات، المخابز البلدية بحي ثالث، لمتابعة ما يتم تقديمه من دعم من خلال رغيف الخبز، وجودته.  

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

جودة رغيف الخبز 

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى المواطنين الذين أكدوا جودة هذا المخبز والرغيف المقدم به، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين من مستوى النظافة بعدة أماكن بنطاق حي ثالث.

وعلى الفور وجه رئيس حي ثالث برفع كافة التراكمات العشوائية بنطاق الحي وتكثيف ورديات العمل بما يسمح ببيئة نظيفة بشكل مستمر.  

 

تشديدات على التفاعل المستمر مع شكاوى المواطنين 

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التفاعل المستمر مع شكاوى المواطنين ودعوتهم للمشاركة الإيجابية في حملات النظافة بالحي.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية استياء محافظ الإسماعيلية من مخبز بالإسماعيلية تموين الاسماعيلية

مواد متعلقة

الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

الكشف على 482 طالبًا بجامعة الإسماعيلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تعليم الإسماعيلية ينظم سلسلة ندوات ضمن مبادرة "قادة الوعي" (صور)

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

تعرف على اختصاصات قاضي الأوامر الوقتية بقانون الإيجار القديم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

خدمات

المزيد

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads