الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل مصنع للأحبار في مدينة بدر

حريق مصنع أحبار ببدر،
حريق مصنع أحبار ببدر، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل طابقين “الأول والثاني” بـ مصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بـ ٨٠٠ فدان بمدينة بدر.

 

حريق مصنع أحبار ببدر

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بمنطقة ٨٠٠ فدان بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع النيران بالطابق الأول بمصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بمنطقة ٨٠٠ فدان بمدينة بدر، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى الطابق الثاني.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجارٍ عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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