الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مالك عقار تسكن فيه أم سجدة: مأجر لها من سنة والشقة بتاعتي

ام سجدة
ام سجدة

استمعت نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، لأقوال مالك عقار تقيم فيه البلوجر “أم سجدة” بالمقطم لسؤاله حول حقيقة أن المتهمة مستأجرة منه الشقة بمدة وذلك بعدما وجهت النيابة تهمة غسيل الأموال للبلوجر “أم سجدة” في وقائع مرتبطة بشبهات غسيل أموال.

وأكد مالك العقار في أقواله أنه بالفعل قامت ام سجدة منذ حوالي سنة بتحرير عقد إيجار لشقته محدد المدة.

وكانت نيابة الأموال العامة، قد واجهت أم سجدة بقائمة ممتلكاتها الخاصة التى تضم شققا سكنية وسيارة فارهة، فأكدت أن شقة منطقة دار السلام مسجلة باسم طليقها وليست ملكها، أما الشقة التي تقيم فيها بمنطقة المقطم فهى مؤجرة بعقد قانوني محدد المدة وليست تمليك.

 وأضافت أم سجدة أنها تمتلك سيارة ماركة ( BMW) موديل 2008، وقد اشترتها بشكل قانوني بمبلغ 650 ألف جنيه، نافية امتلاكها أي أصول أو عقارات أخرى.

وأكدت خلال التحقيقات التي أجريت معها بتهمة غسيل الأموال، أن جميع ما تملكه واضح وأموالها معلومة المصدر، وتعاملاتها المالية قانونية.

واستدعت جهات التحقيق طليق البلوجر"أم سجدة" لتقديم ما يثبت ملكيته لشقة دار السلام، وكذلك استدعاء بائع السيارة الذي أكد أمام جهات التحقيق أنه باع السيارة بالفعل لـ"أم سجدة" مقابل 650 ألف جنيه.

الأموال العامة العليا التجمع الخامس منطقة دار السلام نيابة الأموال العامة منطقة المقطم دار السلام

