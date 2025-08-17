مالك عقار تسكن فيه أم سجدة: مأجر لها من سنة والشقة بتاعتي

استمعت نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، لأقوال مالك عقار تقيم فيه البلوجر “أم سجدة” بالمقطم لسؤاله حول حقيقة أن المتهمة مستأجرة منه الشقة بمدة وذلك بعدما وجهت النيابة تهمة غسيل الأموال للبلوجر “أم سجدة” في وقائع مرتبطة بشبهات غسيل أموال.

وأكد مالك العقار في أقواله أنه بالفعل قامت ام سجدة منذ حوالي سنة بتحرير عقد إيجار لشقته محدد المدة.

وكانت نيابة الأموال العامة، قد واجهت أم سجدة بقائمة ممتلكاتها الخاصة التى تضم شققا سكنية وسيارة فارهة، فأكدت أن شقة منطقة دار السلام مسجلة باسم طليقها وليست ملكها، أما الشقة التي تقيم فيها بمنطقة المقطم فهى مؤجرة بعقد قانوني محدد المدة وليست تمليك.

وأضافت أم سجدة أنها تمتلك سيارة ماركة ( BMW) موديل 2008، وقد اشترتها بشكل قانوني بمبلغ 650 ألف جنيه، نافية امتلاكها أي أصول أو عقارات أخرى.

وأكدت خلال التحقيقات التي أجريت معها بتهمة غسيل الأموال، أن جميع ما تملكه واضح وأموالها معلومة المصدر، وتعاملاتها المالية قانونية.

واستدعت جهات التحقيق طليق البلوجر"أم سجدة" لتقديم ما يثبت ملكيته لشقة دار السلام، وكذلك استدعاء بائع السيارة الذي أكد أمام جهات التحقيق أنه باع السيارة بالفعل لـ"أم سجدة" مقابل 650 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.