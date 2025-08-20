مكتبة مصر الجديدة تناقش "طريق الصين للحد من الفقر"

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء بعد غد الجمعة، ندوة لمناقشة كتاب “طريق الصين للحد من الفقر”، والذي يتناول مسيرة التنمية والحد من الفقر في الصين بطريقة علمية ومنهجية، حيث يلخص طريق الصين وتجاربها في الحد من الفقر على مدى عشرات السنين.

الكتاب من تأليف"وو بانغ قوه " (22 يوليو 1941 - 8 أكتوبر 2024) كان سياسيًا صينيًا شغل منصب العضو الثاني في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني من عام 2002 إلى عام 2012، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، ومن ترجمة أيمن طارق، شرح وتقديم الدكتور أحمد سعيد.

طريق الصين للحد من الفقر

يستعرض الكتاب نموذج التطبيق العملي الذي استرشدت به الصين في الدعم الدقيق للفقراء، فضلًا عن مناقشة وتحليل نتائج جهود الصين للحد من الفقر وما أسهمت به في هذا الصدد على المستوى العالمي. ويبرز الكتاب أن الحد من الفقر والتخلص منه، هدف تنموي تشترك فيه البشرية جمعاء، حيث يمثل الفقر مشكلة ذات طابع عالمي. وقد بذلت الصين جهودًا كبيرة في الحد من الفقر منذ تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح في مسيرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث تغلبت خلالها على العديد من العقبات وحققت إنجازات كبرى نالت بها اعترافًا عالميًا، حتى أصبحت نموذجًا تسترشد به المجتمعات البشرية في جهود الحد من الفقر.

