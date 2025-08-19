مكتبة الإسكندرية تنظم الندوة الدولية الثالثة لعمارة المساجد

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالشراكة مع الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفَوزان لعمارة المساجد بالمملكة العربية السعودية، الندوة الدولية الثالثة لعمارة المساجد بعنوان "تطور عمارة المآذن في المساجد الأصول، والوظيفة، والهوية: رؤًى مستقبلية"، وذلك يومي الأربعاء والخميس، 27 و28 أغسطس 2025، من الساعة 10.00 صباحًا إلى 7.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.



يشارك في الندوة باحثين من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسوريا واليمن وإسبانيا وتركيا. وتتضمن موضوعات الندوة: عمارة المآذن: مآذن المساجد الفائزة في جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، المنارة في عمارة المساجد: الرمز والوظيفة والمستقبل، جمالية التشكيل البصري للمدينة الإسلامية تطبيقًا على المئذنة، معايير تصميم مئذنة القرن الحادي والعشرين، المآذن علاقة عددية تخطيطية، المئذنة كرمز متجدد بين قدسية الماضي واحتياجات المستقبل، مساجد بلا مآذن في العمارة المعاصرة، حتمية المئذنة في تصميم المسجد المعاصر، المآذن الأوروبية من سالونيك إلى سويسرا، تطور المئذنة العثمانية في عمائر القاهرة الدينية من حيث الموقع والشكل والزخرفة، التأثيرات المغربية الأندلسية في عمارة المآذن المصرية، عمارة المآذن المغولية الهندية الأبعاد الدينية والوظيفية ورمزية، عمارة المآذن المبكرة الباقية في آسيا الوسطى، تأثير المآذن غير التقليدية في أوروبا الغربية من القرن١٦-١٨م، التوظيف السياسي للمآذن في مصر: منذ العصر العثماني حتى نهاية حكم أسرة محمد علي، والمآذن الأموية المبكرة في الأندلس.

وفي إطار فعاليات الندوة تعقد ورشة عمل لطلاب الهندسة المعمارية والآثار والفنون بعنوان "تصميم وعمارة المساجد رؤى مستقبلية".

