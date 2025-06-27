ندوة “في مديح النقص الإنساني” بمكتبة مصر الجديدة غدًا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة الجزء الثاني من رواقها الفلسفي لهذا الشهر، تحت عنوان "في مديح النقص الإنساني"، وتتناول الندوة، التي تُعقد يوم السبت الموافق 28 يونيو الجاري في تمام الخامسة والنصف مساءً، موضوع الكمالية في حياتنا اليومية، مستعرضةً جذورها وكيفية التعامل معها.

وتستضيف الندوة الدكتورة راقية جلال الدويك، الكاتبة المصرية الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس الارتقائي السريري والمتخصصة في الترجمة في مجال العلوم الإنسانية والأدب.

ومن المقرر أن تُسلط الندوة الضوء على مفهوم الكمالية، الذي يُعرّف بالسعي لتحقيق معايير عالية جدًا في مختلف جوانب الحياة، مع التركيز الشديد على تجنب الأخطاء والعيوب. وستوضح الدكتورة راقية الدويك مظاهر الكمالية في الحياة اليومية، بما في ذلك:

السلوكيات: الأفعال والأنماط السلوكية المرتبطة بالسعي للكمال.

التقييم الذاتي: كيفية تأثير الكمالية على نظرة الفرد لنفسه وتقييمه لقدراته.

التفكير: الأنماط الفكرية التي يتبناها الأشخاص الكماليون.

العلاقات: تأثير الكمالية على العلاقات الشخصية والاجتماعية.

التوتر والقلق: الارتباط الوثيق بين الكمالية ومستويات التوتر والقلق.

الاكتئاب ومشاكل صحية أخرى: الآثار السلبية للكمالية على الصحة النفسية والجسدية.

تُعد هذه الندوة فرصة مهمة لفهم أعمق للكمالية وتأثيراتها، وكيفية تبني منظور أكثر إيجابية وواقعية تجاه النقص الإنساني.

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