أفلام الخيال العلمي في مصر على مائدة مكتبة المستقبل الخميس

تنظم مكتبة المستقبل ندوة بعنوان "سينما الخيال العلمي في مصر"، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من عصر بعد غد الخميس يحاضر فيها الباحث الأكاديمي الدكتور عمر توفيق.

محاور الندوة تدور حول مفهوم الخيال العلمي في الفن، وتاريخ الخيال العلمي في السينما تعامل السينما المصرية مع الخيال العلمي، نماذج مختارة من السينما المصرية.

وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية الخيال العلمي وتأثيره على كافة المناحى الحياتية، واستدعاء الإبداع والابتكار من خلال طرح أفكار تعد من الخيال العلمي، والمساهمة في تطوير صناعة السينما في مصر من خلال مناقشة أحدث التقنيات والأساليب، وتوفير منصة للتواصل بين الجمهور والمهتمين بالخيال العلمي وصناعة السينما.

أفلام الخيال العلمي في مصر

يعد نوع الخيال العلمي من الأنواع السينمائية التي لم تحظ بانتشار واسع في السينما المصرية، إلا أن تاريخها شهد محاولات بارزة ومميزة في هذا المجال، وبدأت هذه المحاولات في منتصف القرن العشرين مع أفلام أيقونية مثل "رحلة إلى القمر" و"سر طاقية الإخفاء"، التي قدمت أفكارًا مبتكرة عن الفضاء والسحر في قالب يجمع بين الجدية والكوميديا، ووتوالت هذه التجارب مع أفلام مثل "قاهر الزمن" الذي استكشف فكرة تجميد الجسد، و"أرض النفاق" الذي تناول الجانب الفلسفي والاجتماعي عبر حبة سحرية تغير الأخلاق، مما يؤكد أن هذا النوع لم يكن محصورًا في القوالب التقليدية.

بينما شهدت الألفية الجديدة عودة ملحوظة لاهتمام السينما المصرية بالخيال العلمي، وإن كان أغلبها يميل إلى الكوميديا والفانتازيا، كما في فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي اعتمد على فكرة السفر عبر الزمن.

ومع ذلك، قدمت بعض الأعمال الحديثة محاولات جادة لاستكشاف هذا النوع بشكل أعمق، مثل فيلم "موسى" الذي ركز على الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

