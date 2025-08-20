فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا جديدًا بقبة الغوري غدًا

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة "ناي باند"، وذلك في الثامنة مساء غدًا الخميس الموافق 21 أغسطس.

ويقود الفرقة الفنان وعازف الناي هاشم لطفي، بمشاركة المطربة شيماء حامد، حيث يُقدمان باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي تمزج بين الأصالة الموسيقية وروح التجديد المعاصر، في تجربة فنية تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين التراث والحداثة.

تأسست فرقة "ناي باند" قبل نحو عامين، وتضم نخبة من الأصوات الشابة والواعدة في مجال الغناء العربي، وتتميز بتقديمها أنماطًا متنوعة من الطرب، تتراوح بين الكلاسيكيات الخالدة لكبار رموز الغناء العربي، وصولًا إلى الألوان الشعبية القريبة من وجدان الجمهور.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الطاقات الفنية الشابة وإتاحة منصات حقيقية للتعبير والإبداع، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي وإعادة تقديم التراث الموسيقي العربي بروح معاصرة.

