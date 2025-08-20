الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا جديدًا بقبة الغوري غدًا

فرقة ناي باند، فيتو
فرقة ناي باند، فيتو

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة "ناي باند"، وذلك في الثامنة مساء غدًا الخميس الموافق 21 أغسطس.

ويقود الفرقة الفنان وعازف الناي هاشم لطفي، بمشاركة المطربة شيماء حامد، حيث يُقدمان باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي تمزج بين الأصالة الموسيقية وروح التجديد المعاصر، في تجربة فنية تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين التراث والحداثة.

 

تأسست فرقة "ناي باند" قبل نحو عامين، وتضم نخبة من الأصوات الشابة والواعدة في مجال الغناء العربي، وتتميز بتقديمها أنماطًا متنوعة من الطرب، تتراوح بين الكلاسيكيات الخالدة لكبار رموز الغناء العربي، وصولًا إلى الألوان الشعبية القريبة من وجدان الجمهور.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الطاقات الفنية الشابة وإتاحة منصات حقيقية للتعبير والإبداع، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي وإعادة تقديم التراث الموسيقي العربي بروح معاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز إبداع قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي المعماري حمدي السطوحي فرقة ناي باند عازف الناي هاشم لطفي

مواد متعلقة

ندوة بصندوق التنمية الثقافية حول مكافحة المخدرات والجريمة

التنمية الثقافية تفتتح مهرجان السينما الهندية بالهناجر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب ندوة جاكسون هول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام إنبي

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024/ 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads