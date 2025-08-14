"ثنائي العود" يحيي حفلا جديدا بقصر الأمير طاز غدا

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية بالخليفة، حفلا جديدًا لثنائى العود غسان ودينا، وذلك في الثامنة مساء غدًا الجمعة الموافق 15 أغسطس، ضمن برنامج النشاط الفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدى السطوحى خلال شهر أغسطس الجاري.

ثنائي العود غسان ودينا

تعلم الفنان السوري غسان اليوسف العزف على آلة العود منذ الصغر وعشقها، واستمر فى العزف بمشاركة زوجته دينا عبد الحميد لمدة تزيد على الـ15 عاما ومثل مصر وسوريا فى العديد من المهرجانات وله العديد من المؤلفات الموسيقية فى شتى بلاد العالم".

كما درست دينا عبد الحميد فنون الإعلام إلا أنها تخصصت في العزف على العود، وجاءت فكرة أن تشارك فى العزف على العود فى نفس الوقت مع غسان، من خلال تقنية الاصبع والوتر"،

وأعد الثنائى برنامجا فنيا مميزا يضم توليفة فنية تجمع مؤلفاتهما الخاصة ومجموعة من الأغاني والمؤلفات التراثية الشهيرة منها «حرية، لونجا كرنفال، رحالة السلام، ليالي الشام»، «البلياتشو» لـ غسان اليوسف، «لونجا» دينا «حجاز كار، لـ دينا عبد الحميد، «ما دام تحب يتنكر ليه» للموسيقار والملحن محمد القصبجي، «يا مسافر وحدك»، «كل ده كان ليه» لـ محمد عبد الوهاب وغيرها بالإضافة إلى فقرتهما الشهيرة التي يتشاركان خلالها العزف على آلة عود واحدة.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم الإبداعات الفنية والموسيقية، وإتاحة منصات للتعبير والإبداع، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي والموسيقى.

