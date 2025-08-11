التنمية الثقافية تفتتح مهرجان السينما الهندية بالهناجر

افتتح المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وسوريش ك. ريدي، سفير الهند بالقاهرة، مساء أمس الأحد، فعاليات "أيام السينما الهندية" التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع السفارة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وسفارة الهند بالقاهرة.

وتستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا هذه الفعاليات التي تحتفي بسحر بوليوود وتنوعها الفني والإنساني على مدى أربع ليالٍ سينمائية، بدءًا من العاشر وحتى الثالث عشر من أغسطس.

وشهد الافتتاح حضورًا لافتًا ضم كلًا من الدكتور براكاش تشودهاري، مدير المركز الثقافي الهندي، والسفيرة عليا برهان، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، إلى جانب عدد من السفراء وعشاق ومحبي السينما.

وفي كلمته، رحب حمدي السطوحي بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث الذي يعزز من جسور التعاون الثقافي بين مصر والهند. وأكد السطوحي أن الفن يمثل لغة عالمية مرنة تتجاوز حواجز اللغة واللهجات، مشيرًا إلى أن الدول ذات الحضارات العريقة مثل مصر والهند، يقع على عاتقها مسؤولية توظيف هذه اللغة الإنسانية للتواصل بين الشعوب وبناء وعي مشترك.

وأضاف أن السينما ليست مجرد ترفيه، بل هي منتج ثقافي يعبر عن هوية وحضارة الشعوب. وكلما ارتفعت قيمة هذا المنتج، أصبح خالدًا عبر الزمن وتراثًا للأجيال القادمة، شأنه في ذلك شأن الفنون الأخرى كالعمارة والموسيقى والفنون التشكيلية. وشدد السطوحي على أن مسؤولية المبدعين والمؤسسات الثقافية تكمن في تقديم فن يحمل هذه القيم، بما يضمن استمرارية الحضارة وتطورها.

واختتم السطوحي كلمته، معتبرًا أن هذه الفعالية تمثل بداية لتعاون مثمر وطويل الأمد بين صندوق التنمية الثقافية والسفارة الهندية بالقاهرة، متمنيًا أن تكون السينما جسرًا دائمًا للحوار والتقارب الإنساني بين البلدين.

الأفلام المشاركة في مهرجان السينما الهندية

فيلم درامي يروي قصة أم تكافح لتتغلب على حواجز اللغة، حيث تعد “لدى” زوجة هادئة وخفيفة الظل ولكنها لا تستطيع التحدث وفهم الإنجليزية، فتجد إزدراء واستخفاف من قبل زوجها وابنتها، ورغم ذكائها وعقلها المتفتح إلا أن أحدًا لا يرى ذلك فيها من عائلتها، وفي أحد الأيام وأثناء زيارتها لأختها في مانهاتن تقرر أن تتعلم الإنجليزية، وهناك تقابل مجموعة جديدة من الناس تنفتح آفاقها معهم.

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ جاوري شيندي، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاوري شيندي، وبطولة سريديفي، عادل حسين، مهدي نيببوي، بريا أناند، وسولابها ديشباند.



Goodbye

تبدء أحداث فيلم “Goodbye” بعد وفاة والدة تارا المفاجئة، لتجتمع الأسرة تحت سقف واحد لمدة ثلاثة عشر يومًا، وخلال رحلتهم على التأقلم على الأوضاع الجديدة، يدرك كل منهم أشياء مجهولة عن العائلة.

الفيلم من بطولة الفنان الكبير أميتاب باتشان، وراشميكا ماندانا، ونينا جوبتا.

Zindagi Na Milegi Dobara

يتحدث فيلم “Zindagi Na Milegi Dobara” حول كبير وناتاشا الذي يتم خطبتهما، وفي أثناء الحفل تكتشف ناتاشا أن خطيبها يخطط للسفر مع صديقيه عمران وأرجون إلى إسبانيا، الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ زويا أخطار، وﺗﺄﻟﻴﻒ فرحان أخطر، وريما كاجتي، بينما يقوم ببطولة العمل الممثلة كاترينا كيف، النجم هريتيك روشان، نصر الدين شاه، وفرحان أخطر.

RRR

تدور أحداث فيلم “RRR” في إطار من الحركة حول اثنين من الثوار الأسطوريين، ورحلتهما بعيدا عن وطنهما قبل البدء في القتال من أجل بلدهما في فترة العشرينات بالقرن العشرين

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ المخرج إس. إس. راجامولي، وﺗﺄﻟﻴﻒ ساي مادهاف بورا ومادهان كاركي، ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من إن تي راما، وراو جونيور، ورام شاران، وعليا بهات، وأجاي ديفجن.

