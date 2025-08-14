حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبرى أبيس بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لإزالة تعديات الباعة الجائلين أسفل كوبري أبيس.

وجاء ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرئيس حى شرق بإزالة كافة الإشغالات والأكشاك وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام أسفل كوبري أبيس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، نفذت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بالاشتراك مع القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة تمكنت من إزالة التعديات أسفل كوبري أبيس وإزالة عدد من الورش المخالفة عبارة عن مباني وغرف علي مساحة ٢٤٣م٢ في ولاية هيئة الطرق والكبارى فضلا عن إزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.

ويأتي ذلك بعد جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بطريق الإسكندرية الزراعي - أسفل كوبري أبيس، وجّه خلالها رئيس حي شرق بسرعة تنظيم المنطقة أسفل الكوبري، وإزالة الأكشاك والورش المخالفة وتعديات الباعة الجائلين.

كما شدد على مراجعة تراخيص المشاتل وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالطريق، ودراسة تنفيذ تحسينات مرورية لتفادي التكدسات المستقبلية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي. ووجّه كذلك بدراسة إنشاء مواقف رسمية أسفل الكوبري لمنع الوقوف العشوائي.

