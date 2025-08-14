الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ندوة بصندوق التنمية الثقافية حول مكافحة المخدرات والجريمة

ندور حول المخدرات
ندور حول المخدرات والجريمة، فيتو

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ندوة بعنوان "دور المجتمع المدني في الحد من المخدرات والجريمة"، وذلك في السابعة مساء السبت القادم الموافق 16 أغسطس، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا.

وتأتي الندوة ضمن استراتيجية الصندوق لتفعيل منصاته الثقافية كمساحات حوارية فاعلة تناقش القضايا الملحة، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، وفي إطار جهود الصندوق لنشر الوعي وتعزيز الدور التثقيفي في مواجهة التحديات المجتمعية.

ويشارك في الندوة نخبة من المتخصصين والخبراء، هم: الدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى "رُؤية" للسياسات العامة ودراسات التنمية، والدكتور علي نبوِي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وتدير اللقاء الإعلامية أسماء البطريق..

ويتناول النقاش الأدوار الممكنة للمجتمع المدني في التصدي لظاهرتي الإدمان والجريمة، وأهمية تعزيز الوعي والثقافة كخط دفاع أول في حماية الشباب وبناء بيئة مجتمعية صحية وآمنة.

تأتي هذه الندوة تأكيدًا على رؤية صندوق التنمية الثقافية في توظيف الثقافة كأداة فعالة لمواجهة التحديات المجتمعية، ودعم التنمية المستدامة من خلال التفاعل المباشر مع الجمهور.

حمدي السطوحي قطاع صندوق التنمية الثقافية جامعة الفيوم ساحة الأوبرا صندوق التنمية الثقافية مركز الإبداع الفني بساحة الاوبرا مركز الابداع الفني

الجريدة الرسمية
