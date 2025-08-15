الجمعة 15 أغسطس 2025
"مشيرة إسماعيل ورحلتها مع الرقص الشعبى" ندوة في بيت السحيمى

ندوة رحلة مشيرة إسماعيل
ندوة رحلة مشيرة إسماعيل

يقدم مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة جديدة بعنوان "رحلة مشيرة اسماعيل مع الرقص الشعبي" وذلك في الثامنة من مساء غدا السبت الموافق 16 أغسطس الجاري.

مسيرة الفنانة مشيرة إسماعيل 

وتحكى الفنانة مشيرة إسماعيل عن مشوارها الفنى الملئ بالمحطات الهامة فى الرقص الشعبى والأداء التمثيلى، ويدير الندوة الناقد الدكتور مدحت فهمي كما يعرض خلال الندوة فقرات من الرقص الشعبى يؤديها فريق المعهد العالى للفنون الشعبية تحت إشراف الدكتورة سمر سعيد.

الفنانة مشيرة إسماعيل 

يذكر أن الفنانة مشيرة إسماعيل بدأت حياتها الفنية طفلة من خلال برامج الاطفال بالإذاعة والتليفزيون، ثم راقصة فى الفرقة القومية للفنون الشعبية، ومؤخرًا ابتعدت عن السينما، بعد أن قامت ببطولات فى مسلسلات تليفزيونية ومسرحية.

