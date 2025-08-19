بعروض تراثية مبهجة، الثقافة تختتم ملتقى السمسمية القومي بالإسماعيلية (صور)

اختتمت فعاليات ملتقى السمسمية القومي في دورته الثالثة، الذي استمر على مدار يومين، بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفاء بتسجيل آلة السمسمية على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، ضمن جهود وزارة الثقافة لصون التراث المصري.

باقة من العروض التراثية

وشهد اليوم الثاني من الملتقى باقة من العروض التراثية والفنية المتنوعة التي قدمت على مسرحين متوازيين، في الإسماعيلية بمشاركة فرق الآلات والفنون الشعبية من محافظات القناة وسيناء.

عروض بمركز شباب الشيخ زايد

وانطلقت العروض من مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، في الإسماعيلية بفقرات استعراضية مستوحاة من فلكلور القناة قدمتها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، تدريب شريف مبارك، منها: الصيادين، بتغني لمين يا حمام، إلى جانب رقصة التنورة المميزة، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع الإسماعيلية، والفنان ماهر كمال، مخرج الحفل، ولفيف من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية.

تفاعل الجمهور مع العروض

وتفاعل الجمهور مع الفقرات الغنائية التي قدمتها فرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة أحمد عدوية، منها: يا بيوت السويس، احنا السوايسة، يا ريس البحرية، فيما خطف العازف الصغير محمد أسامة الأنظار بفقرة عزف منفرد على آلة السمسمية، أعادت ذكريات النضال والصمود إلى أذهان أبناء مدن القناة.

كما قدمت فرقة الطور التلقائية بقيادة سحر عيد، مجموعة من الأغاني التراثية التي جسدت أصالة الفلكلور السيناوي منها: يا معلمين الصبر، شفت السمك، لا لا يا خيزرانة، واشتقنالك يا حلو، وغيرها من الأغنيات التي أضفت أجواءً من البهجة والاعتزاز بالتراث.

وتواصلت الفعاليات مع مجموعة من العروض الفنية على مسرح شاطئ الفيروز، أمتعت خلالها فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة أحمد العشري، الجمهور بباقة من الأغاني التراثية منها: على نور الفنار، غني يا سمسمية، آه يا لالالي، البحرية، الصيادين، الجوابي، وغيرها.

كما تغنت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، تدريب الفنان أحمد يحيي مولر، بمجموعة من الأغاني التي زادت من حماس الجمهور منها: إسماعيلية ياللي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، ومصر العظيمة بشعبها، بالإضافة فقرة عزف منفرد على السمسمية لمدرب الفرقة.



واختتمت الفعاليات بفقرات استعراضية لفرقة "ضمة وحظ" بالإسماعيلية، بقيادة سامح وهاب، وسط تفاعل كبير.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية قد شهدوا حفل افتتاح الملتقى، بحضور العديد من المحافظين، ورؤساء الجامعات، وقيادات هيئة قناة السويس، ونقيب الصحفيين، والقيادات الثقافية والتنفيذية، إلى جانب مشاركة واسعة من أبناء المحافظة، وتضمن الحفل تكريم عدد من رموز فن السمسمية تقديرا لعطائهم في حفظ هذا التراث الشعبي، وتكريم اللجنة العلمية التي أسهمت في تسجيل آلة السمسمية على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، في إنجاز وطني يعكس مكانة هذا الفن كأحد مكونات الهوية المصرية الأصيلة.

