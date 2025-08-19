ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الإستراتيجية الوطنية للصحة والسكان 2030، والتي تعكسُ جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارًا من خلال مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددًا على أهمية المسئولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح الإستراتيجية.

الارتقاء بنمط الحياة الصحية

وفي السياق، أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ضرورة تطوير السياسات المتعلقة بالمقومات الأساسية للصحة العامة والإرتقاء بنمط الحياة الصحية والصحة الوقائية والتعزيز والتثقيف الصحي من أجل حياة صحية رفيعة ومجتمع راقٍ ووضع سياسات ناجحة لرعاية صحية ذات جودة عالية تعتمد على النتائج الصحية المرجوة وتطبيقها بحيث ينعم بها جميع المرضى على اختلاف شرائحهم.

بدء تنفيذ الندوات التوعوية

وأشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام إلي قيام الوحدة بالتعاون مع مؤسسة بهية والإتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ببدء تنفيذ أولى الندوات التوعوية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ومكتبة مصر العامة بالزقازيق عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والتي استهدفت ٨٠ شخصا.

الدكتورة هاجر امين

جاء ذلك بحضور الدكتورة هاجر أمين أخصائي جراحة بمستشفى بهية وتقى محمد رفعت مسؤلة علاقات عامة بالمستشفى، وتوفيق حماد رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعى للجمعيات العاملة بمجال الإعاقة بالشرقية.

مناقشة التعريق بسرطان الثدى

أضافت مديرة وحدة السكان بالديوان العام أنه خلال الندوة تم مناقشة التعريف بمرض سرطان الثدى وعلامات ظهوره وكيفية التعامل في حال ملاحظة أي تغير في شكل الثدي وطرق الكشف المبكر عن المرض، وطرق الفحص الذاتي للسيدات لإكتشاف المرض مبكرًا والتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية للسيدات من سن ٣٥ سنة بمستشفى بهية لإكتشاف وجود المرض من عدمه مجانًا.

