محافظ الشرقية: لا تصاريح لأي مشروعات إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إدارة شئون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو محطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية.

الموافقة على 194 مشروع

وأفاد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان، بأن ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، حيث تم فحص (200) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على (194) مشروع بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية.

إعداد السجل البيئي

وجاري استيفاء (6) مشروعات لحين توافر الإشتراطات المطلوبة، وتم إعداد السجل البيئي لعدد 3 منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (3) منشآت (2 مستشفى – عدد (1) سوبرماركت ) وفحص (76) شكوى بيئية للمواطنين، والتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

إجراء المعاينات للمواقع

كما قامت إدارة شئون البيئة بفحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (7) مواقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (ابو كبير – القنايات -الإبراهيمية - الحسينية -مشتول السوق )، وتمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم، حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية ومراجعة البروتوكول الموقع بين ( وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة).

