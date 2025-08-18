محافظ الشرقية يلتقي 10 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة

التقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (10) مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وحضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الإجتماعى والعمل ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى ومنسق الأنشطة بالشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومندوب عن مؤسسة تكافل ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

وحمل اللقاء عرضًا لطلبات المواطنين وظائف مناسبة بالقطاع الخاص ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وعلاج ومساعدات عاجلة وشهرية من مراكز الزقازيق وبلبيس وصان الحجر وفاقوس ومنشأة أبو عمر، وبعد الاطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ توفير10 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات.

كما اوصى بسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة وايضا صرف مساعدات عاجلة وشهرية ل 6 حالات تتراوح مدتها من 4 إلي6 شهور حسب الأبحاث الإجتماعية على الحالات، فضلا عن توفير علاج على نفقة الدولة لعدد (3) حالات، كما تم عمل بحث إسكان لحالة لبحث إمكانية توفير سكن مناسب.

وقال محافظ الشرقية إنه على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفيا المستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية، بالديوان العام وطبقًا لتاريخ التقدم.

