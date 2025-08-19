الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

 إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

 إزالةحالات تعدي
 إزالةحالات تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم  ٩ اغسطس والمستمرة حتى ٢٢ اغسطس الجارى.

إزالات فورية في المهد للبناء العشوائي بمركز منيا القمح في الشرقية

 

ونجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في إزالة ٢٥ حالة تعدي بالمباني علي مساحة ١٥٠٨ مترًا  ٨ حالات تعد علي الأراضي الزراعية علي مساحة ٥ قراريط و١٦ سهما، في مراكز ههيا وكفر صقروالحسينية ومركزمنيا القمح ومركز االزقازيق.

 

محافظ الشرقية: إزالة 6 حالات بناء مخالف بالحسينية

أكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدن المحافظة مراكز المحافظة الأراضى الزراعية املاك الدولة المرحلة الاولي الموجة 27 لازالة التعديات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

محافظ الشرقية: إزالة 6 حالات بناء مخالف بالحسينية

 إزالة 17 حالة تعد بأبو حماد في الشرقية

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي بالزقازيق في الشرقية

الأكثر قراءة

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

خدمات

المزيد

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads