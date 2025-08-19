 إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم ٩ اغسطس والمستمرة حتى ٢٢ اغسطس الجارى.

ونجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في إزالة ٢٥ حالة تعدي بالمباني علي مساحة ١٥٠٨ مترًا ٨ حالات تعد علي الأراضي الزراعية علي مساحة ٥ قراريط و١٦ سهما، في مراكز ههيا وكفر صقروالحسينية ومركزمنيا القمح ومركز االزقازيق.

أكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.

