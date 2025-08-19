أسطوانة غاز تحوّل بيتًا إلى ركام، وأم وأربع بنات مهددات بالتشرد في بنها

لم يكن صباح منطقة الشدية بـبنها عاديًا، فبينما اعتاد الأهالي هدوء الحارة الضيقة، دوّى انفجار مفاجئ لأسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل البسيطة، لتتحول لحظة عابرة إلى مأساة إنسانية مؤلمة.

بيت تبعثر وحلم تبخر جراء انفجار منزل ببنها

الانفجار أودى بحياة مسن يعيش وحيدًا، وأصاب آخرين بجروح وحروق بالغة نقلوا على إثرها لمستشفى بنها العام، لكن الكارثة لم تتوقف عند حدود الإصابات، بل امتدت لتُشرد أسرة فقيرة، بعدما فقدت منزلها وكل ما تملكه.

الأبواب تهشمت، النوافذ تحولت إلى شظايا متناثرة، النيران أكلت الأثاث والأجهزة، وحتى ما تبقى ابتلعه ماء الإطفاء.

وفي وسط الخراب، جلست أم علياء تحتضن بناتها الأربع وتبكي: “الشقة راحت.. الأجهزة كلها اتحرقت.. والباب اتكسر.. واحنا من يوم الحادث في الشارع، مش لاقيين ننام فين”.

صدمة الأهالي ومناشدة عاجلة لإنقاذ أسرة ببنها

الجيران الذين سارعوا لمحاولة إنقاذ الأسرة، أكدوا أن قوة الانفجار هزت المكان كله، وأدخلت الرعب في قلوب الجميع، مشيرين إلى أن حجم الخسائر يفوق قدراتهم على المساعدة.

وطالبوا المسئولين وأصحاب القلوب الرحيمة بسرعة التدخل لإنقاذ الأسرة من مصير مجهول.

انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية إلى مكان الواقعة، وحررت محضرًا بالحادث، فيما تباشر النيابة التحقيق لمعرفة ملابساته.

وفي المستشفى، يرقد المصابون تحت الملاحظة الطبية، بينما يستمر أهالي المنطقة في متابعة ما حل بجيرانهم وسط حالة من الحزن والذهول.

الحادث لم يكن مجرد انفجار أسطوانة غاز، بل قصة ألم لأسرة تقف الآن على قارعة الطريق بلا مأوى، بين صرخات أم مكلومة وبنات صغيرات ينتظرن عونًا يمد لهن يد الأمان.

وشهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أمس، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل الطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة 3 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.

