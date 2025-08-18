محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء حضانة تجميع السيارات المضبوطة بالخانكة

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال إنشاء حضانة متطورة لتجميع سيارات المرور المضبوطة بمدينة الخانكة، والتي يتم تنفيذها بهدف استيعاب المركبات التي يتم ضبطها بمعرفة إدارات المرور والأجهزة المعنية، وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية.

محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء حضانة متطورة لتجميع سيارات المرور المضبوطة بمدينة الخانكة.

وأكد محافظ القليوبية أن الحضانة الجديدة ستسهم في تنظيم عملية حفظ السيارات بشكل آمن ومرتب، بعيدًا عن الشوارع والميادين، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويمنع التكدسات، مع توفير منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل بيانات المركبات وتسهيل إجراءات الاسترداد لأصحابها وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من المشروع وتشغيله في أقرب وقت ممكن، باعتباره إضافة مهمة لمنظومة المرور بالمحافظة.

