الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميني باص وميكروباص على دائري القليوبية

تصادم بين ميني باص
تصادم بين ميني باص وميكروباص على الطريق الدائري، فيتو

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بين ميني باص وميكروباص على الطريق الدائري أمام محطة الأتوبيس الترددي –اتجاه الهرم، بمحافظة القليوبية.

خطورة إدمان السوشيال ميديا، أوقاف القليوبية تنظم لقاء توعويا للأطفال

بحد أدنى 185 درجة، "تعليم القليوبية" تعلن فتح فصول الخدمات لطلاب أولى ثانوى

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين ميني باص وميكروباص على الطريق الدائري

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعليم القليوبية محافظة القليوبية مستشفى قليوب التخصصى مستشفي قليوب مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

خطورة إدمان السوشيال ميديا، أوقاف القليوبية تنظم لقاء توعويا للأطفال

تشييع جثامين 4 أشخاص ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القليوبية

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مخزن بلاستيك

المشدد 6 سنوات لبائعي فاكهة بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

الوزير اسمه علاء فاروق

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك بورنموث

عايزين نعيش عيشة آدمية، بيان جديد من نجوى فؤاد بعد استجابة وزير الثقافة لمناشدتها

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

زيزو يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فاركو

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads