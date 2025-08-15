إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميني باص وميكروباص على دائري القليوبية

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بين ميني باص وميكروباص على الطريق الدائري أمام محطة الأتوبيس الترددي –اتجاه الهرم، بمحافظة القليوبية.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين ميني باص وميكروباص على الطريق الدائري

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام المركبات.



