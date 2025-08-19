إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر

شهد طريق بنها الحر عقب بوابة الكارتة اتجاه شبرا الخيمة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الشرطة والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة الركاب بإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات لتجنب تكدس المركبات.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب لجنة فنية لمعاينة السيارة وبيان سبب وقوع الحادث، مع الاستماع لأقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأكد مصدر أمني أن إدارة المرور تواصل جهودها للحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة من خلال تكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات، حفاظًا على أرواح المواطنين.

