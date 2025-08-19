الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية،فيتو

شهد طريق بنها الحر عقب بوابة الكارتة اتجاه شبرا الخيمة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

إعلام القليوبية ينظم ندوة تثقيفية عن التربية المدنية للشباب من الوعي إلى التمكين

محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء حضانة تجميع السيارات المضبوطة بالخانكة

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الشرطة والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة الركاب بإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات لتجنب تكدس المركبات.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب لجنة فنية لمعاينة السيارة وبيان سبب وقوع الحادث، مع الاستماع لأقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأكد مصدر أمني أن إدارة المرور تواصل جهودها للحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة من خلال تكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام القليوبية أمن القليوبية طريق بنها الحر طريق بنها محافظ القليوبية مستشفى قليوب التخصصى مستشفي قليوب مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

إعلام القليوبية ينظم ندوة تثقيفية عن التربية المدنية للشباب من الوعي إلى التمكين

محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء حضانة تجميع السيارات المضبوطة بالخانكة

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

طب بيطري القليوبية يضبط 3.7 طن دهون وممبار فاسد ومجهول المصدر (صور)

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads