إعلام القليوبية ينظم ندوة تثقيفية عن التربية المدنية للشباب من الوعي إلى التمكين

نظم مجمع إعلام القليوبية، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان: "التربية المدنية للشباب من الوعي إلى التمكين والمشاركة الفعالة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وهذا في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز قيم المواطنة والوعي المجتمعي لدى الشباب.

إعلام القليوبية اليوم ندوة تثقيفيةحول التربية المدنية للشباب من الوعي

شارك في الندوة د. وليد الفرماوي – وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية. د. سعيد نجيب – كبير مخرجي التليفزيون المصري،د. مهران النجار – أستاذ بجامعة بنها ومدير مكتب التعاون الدولي سابقًا



وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت ريم حسين عبد الخالق، مدير مجمع إعلام القليوبية، أن التربية المدنية ضرورة وطنية وليست ترفًا فكريًا، فهي الأساس لبناء شخصية المواطن الواعي القادر على المشاركة بفعالية في المجتمع، موضحة أن الشباب هم طاقة الوطن وأمله في المستقبل.

ومن جانبه، شدد د. وليد الفرماوي على أن الشباب هم عماد الأمة، ولن يتحقق التقدم إلا بوعيهم بمفاهيم المواطنة والمسؤولية.

وأشار إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكينهم سياسيًا ومجتمعيًا واقتصاديًا من خلال البرامج التدريبية والمنتديات الحوارية.

كما أوضح د. سعيد نجيب أن التربية المدنية لم تعد مفهومًا أكاديميًا فحسب، بل ضرورة وطنية تُعزز قيم الانتماء والمواطنة، داعيًا إلى تمكين الشباب عبر منحهم الثقة والمشاركة في صناعة القرار.

أما د. مهران النجار فأكد أن الوعي المدني هو البداية، لكنه يحتاج إلى تمكين حقيقي عبر التدريب والتثقيف والمشاركة في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن الشباب هم القوة الحقيقية لبناء مستقبل الوطن.

واختتمت الندوة، التي أعدتها وأدارتها إيمان فاروق عبد الفتاح أخصائي إعلام بمجمع إعلام القليوبية، بالتأكيد على أهمية التربية المدنية كمدخل أساسي لتمكين الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية والاستقرار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.