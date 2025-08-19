الشاب رشاد حسني، ضحى بنفسه لإنقاذ جاره المسن من النيران وأهالي بنها يطالبون بتكريمه

يرقد الطالب رشاد حسني، بالصف الثاني الثانوي، على سرير العلاج بمستشفى بنها التعليمي، بعدما أصيب بحروق خطيرة في مناطق متفرقة من جسده، إثر محاولته إنقاذ جاره المسن من انفجار أسطوانة غاز داخل شقته.

رشاد، بطل حريق بنها ضحى بنفسه لإنقاذ جاره المسن

الحكاية بدأت حينما تسللت رائحة الغاز من شقة العم "إسماعيل" الذي يقيم بمفرده في الطابق الأرضي بأحد عقارات مدينة بنها.

لم يتردد الشاب رشاد لحظة، فأسرع نحو الشقة، محاولًا كسر النافذة لإخراج جاره قبل أن تقع الكارثة. لكن القدر سبق الجميع، فانفجرت الأسطوانة، وأصابت رشاد بحروق بالغة، بينما نجا العم إسماعيل من الموت المحقق.

وقالت والدة رشاد: إن ابنها خرج لشراء الخبز واللبن، لكنه ما إن شعر بالخطر لم يفكر إلا في إنقاذ جاره المسن، مؤكدة أنه ضحى بنفسه دون تردد، مضيفة: "ابني اتعلمنا منه معنى الشهامة والجدعنة.. ربنا يقومه بالسلامة".

وتحولت قصة رشاد إلى حديث أهالي بنها، الذين اعتبروا ما فعله نموذجًا للشجاعة والإنسانية، مطالبين بتكريم رسمي له باعتباره "بطلًا حقيقيًا".

وشهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أمس، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل الطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية المكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة 3 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.



