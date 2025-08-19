مرض ADHD أسبابه وعلاجه

مرض ADHD، ADHD هو مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه الذى يصيب نسبة كبيرة من الأطفال فى وقتنا الحالى ويؤثر على سلوكياتهم.

ومرض ADHD، ليس مرضا خطيرا ولكنه يحتاج المتابعة والاهتمام للتعامل مع الطفل بشكل صحيح ما يعود عليه بالنفع فى مستقبله الدراسي وتعاملاته مع من حوله.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو حالة عصبية سلوكية شائعة تظهر غالبا في مرحلة الطفولة المبكرة، وقد تستمر حتى مرحلة المراهقة أو البلوغ،ويتميز بثلاثة أنماط رئيسية من الأعراض فرط الحركة، اندفاعية السلوك، وضعف التركيز والانتباه.

وأضاف عوض، أن هذا الاضطراب ليس مجرد "نشاط زائد" عند الأطفال، بل هو حالة مرضية تؤثر على الأداء الدراسي، الاجتماعي، والمهني إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

أسباب مرض ADHD

وتابع، حتى الآن لا يوجد سبب محدد قاطع للإصابة بـ ADHD، لكن الأبحاث تشير إلى عدة عوامل قد تساهم في ظهوره، من أهمها:

العوامل الوراثية، حيث يلعب العامل الجيني دور كبير، إذ غالبا ما يظهر الاضطراب في عائلات لها تاريخ مع مشاكل الانتباه أو فرط النشاط.

يعتقد الباحثون أن بعض الجينات المرتبطة بالناقلات العصبية مثل "الدوبامين" تؤثر في حدوث الاضطراب.

اختلافات في تركيب الدماغ أو نشاط بعض المناطق المسؤولة عن الانتباه، والسيطرة على السلوك، واتخاذ القرارات.

نقص أو خلل في تنظيم بعض المواد الكيميائية العصبية مثل "الدوبامين" و"النورأدرينالين".

التعرض للسموم أثناء الحمل مثل التدخين أو الكحول أو بعض الأدوية.

الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

التعرض للرصاص أو بعض الملوثات البيئية في سن مبكرة.

العوامل النفسية والاجتماعية، وعلى الرغم من أنها ليست سبب مباشر، إلا أن الضغوط الأسرية أو التفكك الأسري أو بيئة غير مستقرة قد تزيد الأعراض سوء.

أعراض اضطراب ADHD

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الأعراض قد تختلف بين الأفراد، لكنها عادة تنقسم إلى ثلاثة أنماط:

1. تشتت الانتباه

صعوبة في التركيز لفترات طويلة.

النسيان المتكرر.

فقدان الأدوات أو المستلزمات المدرسية.

صعوبة في اتباع التعليمات أو إكمال المهام.

2. فرط الحركة

حركة مستمرة وصعوبة في الجلوس لفترة طويلة.

التململ الزائد أو تحريك الأطراف بلا سبب.

الكلام الكثير والمقاطعة المستمرة.

3. الاندفاعية

اتخاذ قرارات سريعة بدون تفكير.

مقاطعة الآخرين بشكل متكرر.

صعوبة انتظار الدور.

مرض ADHD

طرق علاج ADHD

وأضاف اخصائي طب الأطفال، أن العلاج يعتمد على الدمج بين عدة وسائل، ويختلف حسب عمر المريض وشدة الأعراض:ط، ومن طرق علاج مرض ADHD:-

تدريب الطفل على مهارات تنظيم الوقت وإدارة السلوك.

مساعدة الأهل في كيفية التعامل مع الطفل بطرق إيجابية.

برامج تعديل السلوك لتعزيز التركيز وتقليل الاندفاعية.

جلسات العلاج الفردي أو الجماعي لمساعدة المريض على التحكم في مشاعره.

علاج القلق أو الاكتئاب المصاحب للاضطراب في بعض الحالات.

تدريب الوالدين على استخدام استراتيجيات تربوية فعالة (التشجيع والمكافأة بدلا من العقاب).

التعاون مع المدرسة لتقديم الدعم الأكاديمي للطفل مثل إعطائه وقتًا إضافيًا في الامتحانات أو الجلوس في أماكن تقلل من التشتت.

ممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة في تفريغ الطاقة الزائدة.

التغذية المتوازنة الغنية بالخضروات والفواكه والأطعمة التي تدعم صحة الدماغ.

النوم المنتظم والابتعاد عن الشاشات الإلكترونية قبل النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.