تأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على البالغين، وطرق علاجه المختلفة

في حين يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عادةً أثناء الطفولة، فإن هذه الحالة العصبية أكثر شيوعًا لدى البالغين مما قد يدركه كثير من الناس.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليس ظاهرة جديدة، ومع ذلك، فقد زاد انتشاره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين

توجد عدة عوامل قد تساهم في عدم إبلاغ البالغين لأطبائهم بأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم.

ويمكن أن يحاكي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا حالات أخرى مثل القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات التشنج، مما قد يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض مرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

القلق والاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه - كل هذه الأشياء يمكن أن تبدو متشابهة إلى حد كبير، ولكن العلاج الخاطئ يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بدلًا من مساعدة الشخص على الشعور بالتحسن وتحسين أدائه.

والأعراض الأكثر وضوحًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل فرط النشاط، تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، في حين أن عدم الانتباه يمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ.

مع تقدم العمر، يطور البالغون مجموعة متنوعة من الآليات التعويضية لتقليل التأثيرات التخريبية لعدم الانتباه، بالإضافة إلى ذلك هناك حالات أخرى مصاحبة مثل القلق والاكتئاب التي يمكن أن تحدث مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو تحاكي أعراضه.

كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الحياة اليومية لدى البالغين؟

يمكن أن يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الأشخاص في المدرسة أو العمل أو المنزل أو في المواقف الاجتماعية، قد تختلف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين الأشخاص المختلفين.

ويواجه بعض الأشخاص صعوبة أكبر في التركيز على المحاضرات أو التنظيم بينما قد يواجه آخرون صعوبات اجتماعية أكبر مع الاندفاع وصعوبة متابعة المحادثات، بالإضافة إلى صعوبات مستمرة في حياتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية.

هذه الأعراض مزعجة ومستمرة ويمكن أن تؤثر على الأداء في العمل والعلاقات الأسرية، وهؤلاء الأفراد معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالقلق المصاحب أو الاكتئاب أو اضطرابات تعاطي المخدرات.

ما يجب معرفته عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب في النمو العصبي يمكن أن يسبب مستويات غير عادية من فرط النشاط والسلوكيات الاندفاعية.

على الرغم من أنه لا يعتبر اضطرابًا في التعلم، إلا أن الأعراض الناجمة عن هذه الحالة يمكن أن تجعل من الصعب على الشخص التعلم، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهي:

عدم الانتباه بشكل أساسي - حيث يواجه الشخص صعوبة في التركيز وإنهاء المهام واتباع التعليمات.

مفرط النشاط والاندفاع بشكل كبير - حيث يُظهر الشخص سلوكًا اندفاعيًا مثل التململ ومقاطعة الأشخاص وعدم القدرة على انتظار دوره.

مفرط النشاط والاندفاع وعدم الانتباه مجتمعان - حيث يُظهر الشخص أعراض كلا التصنيفين لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الحالة.

يستمر حوالي ثلثي الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في ظهور أعراض وتحديات في مرحلة البلوغ تتطلب العلاج، وكما يظهر المسح الجديد، قد يعيش العديد من البالغين مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دون تشخيص.

وتشمل بعض الأسباب المحتملة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ما يلي:

إصابة الدماغ

انخفاض الوزن عند الولادة

الولادة المبكرة

استخدام الكحول أو التبغ أثناء الحمل

التعرض لعوامل بيئية أثناء الحمل، مثل الرصاص

تشمل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ما يلي:

صعوبة التركيز

إساءة وضع العناصر

التأخر دائمًا عن المواعيد

السلوكيات غير اللائقة

عدم القدرة على تحديد الأولويات

الغضب السريع

هناك علاجات للمساعدة في إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتشمل هذه العلاجات:

العلاجات السلوكية (أي العلاج النفسي)

العلاج بالعقاقير المنبهة للجهاز العصبي المركزي، والعقاقير غير المنبهة.

تغييرات نمط الحياة (أي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة يوميًا، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتقليل وقت الشاشة).