أعراض مرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "ADHD " وطرق العلاج

ما هو مرض ADHD، مرض ADHD هو مرض تشتت الانتباه وفرط الحركة وأصبح منتشرا في وقتنا الحالي رغم معرفته من القدم ولكن لم يكن هناك وعى من الأهالى به.

ومرض ADHD له أعراض عديدة وملحوظة على الطفل ويجب على الأمهات الكشف مبكرا لبدء مراحل العلاج قبل أن تحدث اى مضاعفات.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى طب وجراحة المخ والأعصاب، إن مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD يعد من أكثر الاضطرابات العصبية السلوكية شيوعا لدى الأطفال، وقد يستمر حتى مرحلة المراهقة والبلوغ، وهو حالة تؤثر على القدرة على التركيز، التحكم في السلوك، وتنظيم النشاط الحركي، مما ينعكس على الأداء الدراسي، الحياة الاجتماعية، وحتى الحياة العملية عند البالغين.

ما هو مرض ADHD؟

وأضاف الحسنى، أن ADHD هو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وله ثلاثة أنماط أساسية:

نقص الانتباه، صعوبة في التركيز والتفكير المنظم.

فرط الحركة، نشاط زائد وحركة مستمرة لا تتناسب مع الموقف.

الاندفاعية، التصرف بسرعة دون تفكير في العواقب.

أعراض مرض ADHD

وتابع، الأعراض تختلف حسب العمر، وقد تكون واضحة أكثر عند الأطفال، لكن تظهر أيضا عند البالغين بشكل مختلف، ومن أعراض مرض ADHD:-

فقدان التركيز بسهولة.

صعوبة إتمام المهام أو متابعة التعليمات.

النسيان المتكرر للأغراض أو المواعيد.

التشتت بسهولة عند القيام بأي نشاط.

حركة زائدة غير مبررة مثل الجلوس بشكل غير مستقر، تحريك اليدين أو القدمين باستمرار.

صعوبة البقاء جالس في مكان واحد.

التحدث كثيرا وبصوت مرتفع.

الميل للركض أو الحركة المفرطة في أماكن غير مناسبة.

مقاطعة الآخرين أثناء الحديث.

صعوبة انتظار الدور في الأنشطة أو الطابور.

اتخاذ قرارات سريعة دون التفكير في العواقب.

أسباب مرض ADHD

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى، أنه حتى الآن لا يوجد سبب واحد محدد، لكن هناك عوامل يعتقد أنها تلعب دور فى الإصابة، منها:-

عوامل وراثية، وجود إصابات مماثلة في العائلة يزيد من احتمالية الإصابة.

خلل في كيمياء الدماغ، اضطراب في عمل الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورأدرينالين.

عوامل بيئية، مثل التعرض للرصاص أو السموم خلال الطفولة.

مشكلات أثناء الحمل أو الولادة، مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

إصابات الدماغ المبكرة، قد تؤثر على تطور بعض مناطق الدماغ المسؤولة عن التركيز والتحكم بالسلوك.

علاج مرض ADHD

وقال الدكتور عمرو، أن العلاج عادة يكون مزيج من الأدوية، والعلاج السلوكي، والدعم الأسري والتعليمي، مثل:-

المنبهات العصبية

أدوية غير منبهة أو بعض مضادات الاكتئاب في حالات معينة.

برامج تدريب الطفل على تحسين الانتباه والتحكم في السلوك.

تعليم استراتيجيات لإدارة الوقت وتنظيم المهام.

جلسات إرشاد للأهل لتعلم كيفية التعامل مع الطفل.

العلاج المعرفي السلوكي يساعد على التحكم في الاندفاعية وتنمية المهارات الاجتماعية.

تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطفل.

تقسيم المهام إلى خطوات صغيرة مع تعزيز إيجابي عند الإنجاز.

ممارسة الرياضة بانتظام لتفريغ الطاقة الزائدة.

النوم الكافي والالتزام بروتين ثابت.

التغذية الصحية المتوازنة.

