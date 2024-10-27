10 أعراض تؤكد إصابة طفلك بفرط الحركة ونقص الانتباه

مرض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أحد الأمراض العقلية التي تصيب الأطفال ولا تستطيع الأمهات اكتشافه بسهولة لأن الأم تعتقد أن فرط الحركة لدى الطفل مجرد حركات مناسبة لعمره إلا أنها مرض يحتاج إشراف طبيب نفسي للأطفال.

أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه

​وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه منها:

١-عدم التركيز في التفاصيل وصعوبة الحفاظ على التركيز خلال أداء المهام، مثل الاستماع لشرح المدرس، وعدم إنجاز المهام المكلف بها.​​

٢-صعوبة تنظيم الوقت والتأخر عن مواعيد تسليم المهام.​​

٣-تجنب الأعمال التي تحتاج مجهود ذهني مستمر مثل تحضير التقارير.​​

٤-سهولة تشتت الانتباه.​​​

٥-انعدام الرغبة في البقاء ساكنا، وغالبًا ما يتململ ويتلوى في مقعده.​​

٦- الجري واللعب في أغلب الأوقات حتى في الأوقات غير المناسبة.​​

٧-عدم اللعب بهدوء.​​

٨-التكلم كثيرا وسرعة الإجابة قبل استكمال المتكلم سؤاله.​​

٩- لا ينتظر دوره.​​

١٠- يقاطع كلام الآخرين والتطفل عليهم.​

وقالت هيئة الدواء المصرية ان أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عادة تظهر في الأطفال قبل عمر ١٢ سنة، وعادة تقل مع التقدم في السن وتختفي بعد البلوغ ولكن بعض البالغين يمكن أن يعانون من المرض، وتكون المشكلة هي صعوبة الحفاظ على التركيز وليس في زيادة النشاط أو الحركة.​​

وقالت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد أسباب محددة للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بينما يوجد عوامل خطورة للإصابة بالمرض منها:

عوامل جينية وراثية

الصحة العقلية للوالدين

حالات صحية تصيب الأطفال مثل إصابات الرأس

تعاطي الأم الكحول أثناء الحمل

وحذرت دراسة طبية من الأخطاء الدوائية في علاج مرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حيث يمكن أن يؤثر تناول الأدوية بشكل خاطئ إلى التأثير على الحالة العقلية للطفل.

فرط الحركة

ويعد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ADHD أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا والأكثر دراسة لدى الأطفال، واكتشف العلماء وجود اختلافات في الأدمغة والشبكات العصبية والناقلات العصبية لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو مرض مزمن يسبب خللًا تنفيذيًّا، مما يعني أنها تعطل قدرة الشخص على إدارة عواطفه وأفكاره وأفعاله، ويجعل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الصعب على الأشخاص القيام بما يلي:

إدارة السلوك.

الانتباه.

السيطرة على النشاط الزائد.

تنظيم مزاجهم.

التركيز.

اتباع التوجيهات.

الجلوس ساكنًا.