10 نصائح من هيئة الدواء للتعامل مع مرض فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للأهالي الذين لديهم أطفال يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ​​للتعامل مع المرض والشفاء منه.

وتضمنت نصائح هيئة الدواء:

١-تجنب استخدام الأدوية بدون إشراف الطبيب.​​

٢-استشارة الطبيب أو الصيدلي عند حدوث أي من الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية.​​

٣-عدم إعطاء الطفل تعليمات عامة مثل "رتب غرفتك"، ومحاولة فصل المهام

٤-كافئ الطفل على السلوك الجيد بكلمات مدح.​​

٥-راقب سلوك الطفل لأنه يمكن فرط الحركة يرتبط بأكلات معينة.​​

٦-اتباع نظام حياة صحي والنوم وقت كافي مع ممارسة الرياضة.​​

٧-مساعدة الطفل على التخطيط ليومه.​​

٨-تنظيم مواعيد النوم.​​

٩-يجب ألا يشاهد الطفل التليفزيون قبل النوم لأنه يمكن أن يزيد نشاطه.​​

١٠- المتابعة المستمرة مع الطبيب

مرض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أحد الأمراض العقلية التي تصيب الأطفال ولا تستطيع الأمهات اكتشافه بسهولة لأن الأم تعتقد أن فرط الحركة لدى الطفل مجرد حركات مناسبة لعمره إلا أنها مرض يحتاج إشراف طبيب نفسي للأطفال.

أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه منها:

١-عدم التركيز في التفاصيل وصعوبة الحفاظ على التركيز خلال أداء المهام، مثل الاستماع لشرح المدرس، وعدم إنجاز المهام المكلف بها.​​

٢-صعوبة تنظيم الوقت والتأخر عن مواعيد تسليم المهام.​​

٣-تجنب الأعمال التي تحتاج مجهود ذهني مستمر مثل تحضير التقارير.​​

٤-سهولة تشتت الانتباه.​​​

٥-انعدام الرغبة في البقاء ساكنا، وغالبًا ما يتململ ويتلوى في مقعده.​​

٦- الجري واللعب في أغلب الأوقات حتى في الأوقات غير المناسبة.​​

٧-عدم اللعب بهدوء.​​

٨-التكلم كثيرا وسرعة الإجابة قبل استكمال المتكلم سؤاله.​​

٩- لا ينتظر دوره.​​

١٠- يقاطع كلام الآخرين والتطفل عليهم.​

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عادة تظهر في الأطفال قبل عمر ١٢ سنة، وعادة تقل مع التقدم في السن وتختفي بعد البلوغ ولكن بعض البالغين يمكن أن يعانون من المرض، وتكون المشكلة هي صعوبة الحفاظ على التركيز وليس في زيادة النشاط أو الحركة.​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد أسباب محددة للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بينما يوجد عوامل خطورة للإصابة بالمرض منها:

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