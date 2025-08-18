الثلاثاء 19 أغسطس 2025
رياضة

بيراميدز يتوجه إلى السويس استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

غادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري غدا في الدوري الممتاز.

وخاض الفريق السماوي تدريبه الأخير على استاد الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة الفريق ثم التوجه إلى السويس.

موعد مباراة بيراميدز والمصري 

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة المصري

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق لمواجهة  المصري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

ويغيب بسبب الإيقاف الثنائي وليد الكرتي ولاعب الوسط بلاتي توريه كما يغيب رمضان صبحي رغم جاهزيته وأيضا مصطفى فتحي وشريف إكرامي وعلي جبر.

أسباب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة المصري

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن مصطفى فتحي شعر ببعض الآلام في مران الأمس، وخضع لأشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناته من مزق في العضلة الأمامية.

شدد الطبيب على أن اللاعب سيغيب لبعض الوقت حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق.

