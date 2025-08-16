ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل الزمالك مع المقاولون سلبيا، وبنفس النتيجة غزل المحلة مع سموحة.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط ويليه كلا من؛ الأهلي والزمالك وزد وبيراميدز ومودرن سبورت وإنبي.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا

الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورت

طلائع الجيش 0-3 المصري

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

غزل المحلة 0-0 سموحة

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية

1- المصري 6 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الزمالك 4 نقاط

4- زد 4 نقاط

5- مودرن سبورت 4 نقاط

6- إنبي 4 نقاط

7- بيراميدز 4 نقاط

8- الجونة 3 نقاط

9- حرس الحدود 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- سموحة نقطتان

12- غزل المحلة نقطتان

13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة

14- الاسماعيلي نقطة واحدة

15- البنك الأهلي نقطة واحدة

16- وادي دجلة نقطة واحدة

17- المقاولون العرب نقطة واحدة

18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

19- فاركو نقطة واحدة

20- الجيش نقطة واحدة

21- الاتحاد بدون نقاط



