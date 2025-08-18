المصري يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

مباراة بيراميدز والمصري، اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته استعدادًا لملاقاة بيراميدز في التاسعة مساء غدا الثلاثاء على الملعب ذاته ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز

وخاض المصري مرانه الأخير مساء اليوم على ستاد السويس الجديد.

يذكر أن الفريق يخوض تدريباته اليومية على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد التي تستضيف معسكر الفريق قبل كل مباراة.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز

محمود بسيوني، حكمًا للساحة

محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول

هاني خيري، مساعد حكم ثان

أحمد جمال: حكمًا رابعًا

عبد العزيز السيد : حكم تقنية الفيديو

طارق مصطفى : مساعد حكم تقنية الفيديو.

