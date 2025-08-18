الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

مباراة بيراميدز والمصري، اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته استعدادًا لملاقاة بيراميدز  في التاسعة مساء غدا الثلاثاء على الملعب ذاته ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز

وخاض المصري مرانه الأخير مساء اليوم على ستاد السويس الجديد. 

يذكر أن الفريق يخوض تدريباته اليومية على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد التي تستضيف معسكر الفريق قبل كل مباراة.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز 

محمود بسيوني، حكمًا للساحة 
محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول 
هاني خيري، مساعد حكم ثان 
أحمد جمال: حكمًا رابعًا
عبد العزيز السيد  : حكم تقنية الفيديو 
طارق مصطفى  : مساعد حكم تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري بيراميدز مباراة بيراميدز والمصري بيراميدز والمصري

مواد متعلقة

بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري

غيابات بالجملة عن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري بالدوري

قبل لقاء الغد، المصري يتفوق علي بيراميدز بتاريخ مواجهات الفريقين

موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام المصري في الدوري الممتاز

المصري يخوض مرانه الختامي على استاد السويس الجديد استعدادا لبيراميدز

الكوكي يضع الرتوش الأخيرة لموقعة بيراميدز في الدوري

بيراميدز يعسكر بالسويس استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

لا نقبل بإرهاب يورتشيتش، بيراميدز يشكو الحكم أمين عمر

الأكثر قراءة

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

ليدز يفوز على إيفرتون 0/1 في الدوري الإنجليزي

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

رئيس شعبة المحمول ينتقد الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية على الآيفون (فيديو)

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليدز يونايتد وإيفرتون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads