بيراميدز يعسكر بالسويس استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

يسافر فريق بيراميدز اليوم الاثنين متجها إلى السويس للدخول في معسكر مغلق لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم فريق بيراميدز تدريباته بخوض مرانه الأخير اليوم باستاد الدفاع الجوي يعقبه إعلان يورتشيتش المدير الفني قائمة الفريق المسافرة إلى السويس.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط.

بيراميدز ضد المصري

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري كما نجح المصري في الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، بنفس الجولة.

ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية

1- المصري 6 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الزمالك 4 نقاط

4- زد 4 نقاط

5- مودرن سبورت 4 نقاط

6- إنبي 4 نقاط

7- بيراميدز 4 نقاط

8- الجونة 3 نقاط

9- حرس الحدود 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- سموحة نقطتان

12- غزل المحلة نقطتان

13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة

14- الاسماعيلي نقطة واحدة

15- البنك الأهلي نقطة واحدة

16- وادي دجلة نقطة واحدة

17- المقاولون العرب نقطة واحدة

18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

19- فاركو نقطة واحدة

20- الجيش نقطة واحدة

21- الاتحاد بدون نقاط

