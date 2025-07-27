الأحد 27 يوليو 2025
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تموين الشرقية: ضبط٧٠ طن سمسم مجهول المصدر ببلبيس

ضبط٧٠ طن سمسم مجهول
ضبط٧٠ طن سمسم مجهول المصدر ببلبيس

أكد المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية وبالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياءتم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية 

تموين الشرقية تضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر في بلبيس

الالتزام بالاشتراطات التموينية 

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.والتاكدي على وتطبيق القانون على الجميع

تكليفات محافظ الشرقية 

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الاشمونى تم تسيير حمله مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور على الأنشطة والأسواق 

تحرير المحضر رقم 17861جنح بلبيس

،وسفرت الحملة التموينية عن تحرير المحضر رقم (١٧٨٦١) لعام ٢٠٢٥م جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسؤول عن مخزن لتخزين السمسم الأبيض لقيامه بتهريب وحيازة وتخزين سمسم أبيض بغيرفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش، ونظرا لان منشأة دولة السودان 

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عدم وجود افراج زراعى 

حيث وجد بدون افراج زراعى صادر من الإدارة العامة للحجز الزراعي معبأ بالقاهرة وجنوب الوادي، وكذلك دون الحصول على إفراج جمركي من الجهات المختصة.وقد تم التحفظ على عدد (١٤٠٠) شيكارة سمسم أبيض ×(٥٠) كجم وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها (٧٠) طن

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكسل وزارة التموين محافظة الشرقية الطب البيطري جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الجهات الرقابية

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