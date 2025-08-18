السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمنيب دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، دون وقوع أي إصابات بين السكان، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالمنيب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني الشقة، لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

