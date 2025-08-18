الثلاثاء 19 أغسطس 2025
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمنيب دون إصابات

حريق داخل شقة سكنية
حريق داخل شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، دون وقوع أي إصابات بين السكان، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

السيطرة على حريق بإحدى عربات ترام الرمل بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: ضبط لص أحذية المصلين من مساجد الجيزة.. كواليس سقوط الراقصة دوسة في قبضة الأمن.. تطور قضائي بشأن المتهمين في قضية مطاردة فتيات الواحات

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالمنيب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني الشقة، لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

